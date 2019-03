Kleiderkammer des Roten Kreuzes am Bahnhof: Die ersten Kisten sind angeliefert

Einige Wochen mussten die Mitarbeiter der Kleiderkammer des Roten Kreuzes in Wildeshausen warten, bis endlich das Pflaster vor der Halle am Bahnhof lag. Die Zuwegung ist zwar noch immer verdreckt, doch am Montag fuhr der Ortsverbandsvorsitzende Thomas Harms mit dem Laster vor, um die ersten Umzugskartons zu bringen. Unter der Regie der neuen Kleiderkammerleiterin Anita Brengelmann (ab 1. April), wuchteten Sayed Ishaq, Mokhtar und Idi Mohammad (v.l.) aus Afghanistan die Kästen in den Verkaufsraum, in dem bereits Regale installiert sind und die ersten Garderobenständer stehen. „Am 21. März öffnen wir hier das erste Mal um 15 Uhr“, berichtet Brengelmann, die seit zwölf Jahren bei der Kleiderkammer dabei ist und die Amtsnachfolge von Sylvia Ebinger übernimmt. Ab April ist dann an zwei Tagen pro Woche für alle geöffnet. „Kleidung von Mensch zu Mensch“, sagt Brengelmann und betont, dass nicht nur Bedürftige kommen können. In den nächsten zwei Wochen wird zunächst fleißig eingeräumt. So lange sollten Spender die Kleidung in Säcken in die aufgestellten Container werfen. Foto: Rohdenburg