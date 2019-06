Klage gegen Baulandpreise der Stadt

Bauen in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme: Die Preise steigen mit jedem neuen Baugebiet.

Wildeshausen – Bauen in Wildeshausen wird immer teurer. Das gilt nicht nur für privat verkaufte Grundstücke, sondern auch für die Flächen in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Vor Bargloy“. Das Verwaltungsgericht Oldenburg beschäftigt sich jetzt mit der Frage, ob die von der Stadt veranschlagten Preise rechtmäßig sind.

Am 4. April teilte Bürgermeister Jens Kuraschinski dem Wildeshauser Stadtrat mit, dass der Gutachterausschuss für das neue Baugebiet südlich des Bargloyer Weges einen Richtwert von 150 Euro pro Quadratmeter festgelegt hat. Vor knapp einem Jahr hatten die Areale nördlich des Bargloyer Weges noch 130 Euro gekostet, wiederum ein Jahr vorher mussten Käufer für benachbarte Flächen südlich des Bargloyer Weges nur 105 Euro je Quadratmeter zahlen. „Für die Einnahmesituation der Stadt ist das natürlich gut“, so Kuraschinski damals. „Für den Bauwilligen ist das keine so tolle Nachricht.“

Das sieht der Wildeshauser Immobilienkaufmann Helmut Müller genauso. Er verweist darauf, dass die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme (StEM) laut Auskunft der Stadt eine sozialpolitische Komponente hat. So heißt es auf der Homepage von Wildeshausen über die StEM: „Sie bietet günstige Baulandpreise, die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und auch Gewerbetreibenden den Zugang zu geeignetem Bauland ermöglichen.“

Müller hat das Investorengrundstück im Gebiet „Vor der Bargloyer Heide“ erworben und befindet sich mit der Stadt im Streit über eine Übernahme der Kosten für die dort erforderliche innere Erschließung. Bislang erfolglos. Jetzt möchte er aber zunächst grundsätzlich klären lassen, ob die ständig steigenden Baulandpreise in der StEM rechtmäßig sind.

Die Feststellungsklage zur Ermittlung der Verkaufspreise liegt beim Verwaltungsgericht (Geschäftsnummer 04A1156/19). In dem Papier von Müllers Anwälten heißt es unter anderem, dass die StEM für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist und die Gemeinde daraus keinen Gewinn erzielen soll. Die Juristen erläutern dann, dass die Stadt nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finanzierungsübersicht aufstellen muss, die zunächst bei der Voruntersuchung ermittelt wird und dann ständig fortgeschrieben werden muss.

Sie stellen fest, dass der Wert für die StEM noch immer bei den ursprünglichen 75 Euro pro Quadratmeter liegt, da die Kosten- und Finanzierungsübersicht nicht fortgeschrieben wurde. „Es gibt auch keine neuen Bodenrichtwertkarten. Also sind diese Werte uneingeschränkt gültig“, heißt es in der Klageschrift. Dort verweisen die Anwälte auch darauf, dass die jährlich fortgeschriebenen allgemeinen Bodenrichtwertkarten mit der StEM nichts zu tun haben. „Ebenso wenig hilft es der Beklagten (die Stadt Wildeshausen, Anmerkung der Redaktion), wenn sie sich vom Gutachterausschuss einen besonderen Bodenrichtwert einholt.

Das ist nämlich nicht der Neuordnungswert, sondern ein Richtwert.“ Als Verkaufspreis gilt nach Einschätzung der Anwälte nur der Neuordnungswert, in dem dann die Kosten enthalten sind, die die Maßnahme betreffen. „Wenn die Stadt ordnungsgemäß alles fortgeschrieben hätte, wären die Bodenwerte sicherlich etwas anders“, teilen Müllers Juristen mit. „Das heißt also ganz klar, alle Verkäufe in der StEM über 75 Euro sind nichtig.“

Für die Investorenfläche würde das nach Einschätzung der Anwälte bedeuten, dass der Kaufpreis zu hoch war. Die notwendige innere Erschließung müsste zudem auch aus der StEM bezahlt werden.

Der Anwalt der Stadt verwahrt sich gegen diese Behauptung und beantragt, die Klage abzuweisen, wie es bereits beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg geschehen sei. Das gelte auch in Bezug auf die Investorenfläche, denn die innere Erschließung beruhe ausschließlich auf dem selbst gewählten Bebauungskonzept Müllers.