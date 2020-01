Kircheneinbrüche in Harpstedt und Wildeshausen: Täter gefasst

57-Jähriger soll in mehr als 40 Einrichtungen eingedrungen sein

+ Der Täter drang von der Sägekuhle aus in das Wildeshauser Gemeindebüro ein. Foto: dr

Wildeshausen/Harpstedt – Fahndungserfolg der Polizei: Die Einbrüche in der Nacht zum 28. August in das Kirchenbüro der Alexanderkirche in Wildeshausen sowie in das Gemeindebüro der Christuskirche in Harpstedt sind offenbar aufgeklärt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hat sie einen norddeutschlandweit agierenden Serien-Einbrecher in Kirchenbüros und kirchliche Einrichtungen überführt und festgenommen. Ihm werden mehr als 40 Taten mit einem Schaden von über 40 000 Euro vorgeworfen.