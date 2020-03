Kirche sendet Gottesdienst über Youtube

Pastor stellt 30-minütigen Film am Sonntag ins Internet

+ Klaus Tschorr an einer der vier Kameras in der Kirche.

Wildeshausen – „Kamera läuft“ hieß es am Donnerstag ab 10 Uhr in der Wildeshauser Alexanderkirche. Es galt, einen Gottesdienst aufzunehmen, der exakt drei Tage später, am Sonntag ab 10 Uhr, im Internet bei Youtube zu sehen ist. Zugelassen waren in der Kirche nur Pastor Markus Löwe, Vikarin Franziska Kempcke, Kantor Ralf Grössler, Küster Wolfgang Jöllenbeck sowie Kameramann Klaus Tschorr, die alle den nötigen Sicherheitsabstand einhielten.