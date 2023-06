Kippt die Politik den Poller-Beschluss für die Wildeshauser Innenstadt?

Von: Dierk Rohdenburg

Am Beginn der Huntestraße war ein Poller geplant. Diese Pläne werden wohl zunächst wieder beerdigt. © dr

Wildeshausen – Ein halbes Jahr nach dem Beschluss des Wildeshauser Verwaltungsausschusses vom 8. Dezember, auf der Hunte- und der Westerstraße versenkbare Poller zu installieren, liegt der Politik ein Antrag der CDW-Fraktion vor, diesen zurückzunehmen.

Wie berichtet, sollte die zeitliche Durchfahrtbegrenzung in Höhe des Ladengeschäftes „Uhren Spille“ an der Westerstraße und an der Huntestraße in Höhe des Restaurants „BoMe“ erfolgen.

Die Stadtverwaltung teilte am Donnerstag dazu mit, dass man wohl zunächst ein bis zwei Jahre die Entwicklung in der Innenstadt beobachten sollte, bevor die Installation von Pollern erwogen wird.

Die CDW beantragt für die Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag, 8. Juni (18.15 Uhr, Stadthaus), zudem, dass die Verwaltung vor Beschlüssen die Anlieger der Hunte- und Westerstraße einbindet. Die Versammlung der Anlieger und Innenstadtakteure am 20. April habe klar aufgezeigt, dass es die Verwaltung versäumt habe, wesentliche Aspekte und Auswirkungen der Poller-Installation in der gebotenen Tiefe zu betrachten, heißt es. Auch seien die Bedenken der Anlieger, insbesondere des Einzelhandels und der Gastronomie, offensichtlich nicht entsprechend gewürdigt worden.

Wie können in der Nacht Geschäfte beliefert werden?

Im Raum stehen nach Angaben der CDW zahlreiche Fragen. Beantwortet werden müsste beispielsweise, ob durch die Installation der Poller mit einem erhöhten nächtlichen Verkehrsaufkommen an der Bahnhofstraße und Neue Straße zu rechnen ist. Es sei zu klären, wie die nächtliche Belieferung der Innenstadtgeschäfte mit Lieferanten erfolgen kann. Zudem müssten auswärtige Kunden in der Nacht die Notdienstapotheken erreichen können. „Wie können Taxis nachts zu den gastronomischen Betrieben gelangen?“, fragt die CDW. Und: „Wie können die Poller auch die Durchfahrt der als besonders störend empfundenen Motorräder verhindern?“