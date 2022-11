Kiosk an der Huntestraße: Auch Lotto-Annahme gibt es bald wieder

Von: Dierk Rohdenburg

Wieder geöffnet: An der Huntestraße gibt es nach zweimonatigem Leerstand einen neuen Kiosk. © dr

Wildeshausen – In der Wildeshauser Innenstadt gibt es wieder einen Kiosk mit Tabakwaren, Zeitungen sowie Getränken. Schon bald wird es dort auch eine Lotto-Annahmestelle geben, teilt der Betreiber mit.

Neuer Inhaber des Kioskes an der Huntestraße ist Sari Ghanem, der ebenso wie Verkäufer Raschid irakische Wurzeln hat. Er hatte erfahren, dass Axel Großmann zum 31. August sein Traditionsgeschäft geschlossen hatte. Dieser hatte den Kiosk seit 25 Jahren betrieben, war jedoch durch die Corona-Pandemie in Bedrängnis geraten. Zeitweise durfte er keine Tabakwaren mehr im Geschäft verkaufen. Auch manche Lotto-Kunden waren in den nahen Supermarkt abgewandert. Zudem beklagte Großmann, dass die Stadt wenig für die Attraktivität der Huntestraße getan habe.

Das interessiert Ghanem nicht. Er hat bislang keinen Einzelhandel betrieben, doch zusammen mit Bekannten holte er sich die nötigen Kontakte, um an die Lieferanten von Tabak, Getränken und Zeitungen zu kommen. Zum Sortiment gehören sowohl alkoholische als auch nicht alkoholische Getränke, Süßigkeiten und zunächst nur wenige Zeitungen und Zeitschriften.

„Wir wollen schauen, was gewünscht ist“, erklärt Raschid. „Wir können dann entsprechend bestellen.“

In den vergangenen Wochen wurde das in die Jahre gekommene Geschäft von innen renoviert. An der Fassade prangt seit Mittwoch das sprachlich nicht ganz korrekte Namensschild „Wildeshausener Kiosk“. Geöffnet ist der Laden werktags von 8 bis 22 Uhr, samstags von 8 bis 24 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr.

Erste positive Reaktionen haben die Betreiber bereits erhalten. So hätten Kunden gelobt, dass das Geschäft sehr freundlich aussehe. „Gerade ältere Menschen freuen sich, dass wir bald eine Lotto-Annahmestelle sind“, sagt Raschid. Und einige Wildeshauser loben, dass sie nun wieder in fußläufiger Entfernung ihre Tabakwaren kaufen können.