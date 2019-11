Kindermode neu – Damenmode weg

Bewegung in der Wildeshauser Innenstadt

+ Das Schild hängt schon, das Geschäft „Baby-Style Wildeshausen“ eröffnet am Sonnabend. Foto: dr

Wildeshausen – Zugänge und Abgänge verzeichnet die Wildeshauser Innenstadt in diesen Tagen. Seit Ende Oktober sind die Verkaufsräume des Bekleidungsgeschäftes „Madison“ an der Westerstraße nach einem Rabattverkauf geschlossen. Zwar hängt am Schaufenster ein Zettel, dass die Filiale nur vorübergehend dicht ist. Da die Modekette jedoch am 30. Oktober Insolvenz angemeldet hat, dürftesie wohl kaum noch einmal eröffnet werden.