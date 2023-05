Kinderhort an der St.-Peter-Schule startet

+ © bor Die St.-Peter-Schule in Wildeshausen bekommt nun auch einen Kinderhort. © bor

Der Kinderhort an der St.-Peter-Schule in Wildeshausen geht endlich in Betrieb. Anmeldungen sind bis zum 19. Juni möglich.

Der Kinderhort an der St.-Peter-Schule in Wildeshausen geht im neuen Schuljahr endlich in Betrieb. Die Stadt plant dies bereits seit geraumer Zeit. Nachdem die Fachkraftstellen mehrfach ausgeschrieben werden mussten, seien nun genug Mitarbeiter gefunden worden, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Inbetriebnahme des Kinderhortes ist nunmehr vorbehaltlich der Erteilung der Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt für den 4. September geplant. Anmeldungen sind bis zum 19. Juni auf der Internetseite der Stadt möglich.

Maximal 20 Grundschulkinder der St.-Peter-Schule können montags bis freitags von 12.30 bis 16.30 Uhr betreut werden. Außerhalb der Ferienschließzeiten ist eine mindestens halbtägige Ferienbetreuung geplant. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer Mittagspause können die Kinder in einem Zeitraum von bis zu einer Stunde ihre Hausaufgaben erledigen. Danach haben die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, ihren eigenen Interessen nachzugehen oder an pädagogischen Angeboten teilzunehmen.

Für die Inanspruchnahme des Hortplatzes ist eine Gebühr zu entrichten, so die Stadt. Die Höhe richtet sich unter anderem nach dem Einkommen der Eltern. Die entsprechende Satzung kann ebenfalls auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden. Hinzu kommt ein verpflichtendes Entgelt für das von einem Caterer gelieferten Mittagsessen. Wer über ein geringes Einkommen verfügt oder soziale Leistungen erhält, kann die Übernahme durch den Staat beantragen.

Die Leiterin des neuen Kinderhortes, Christin Wübbolt, ist auch Leiterin des Kinderhortes an der Wallschule. Sie steht für Fragen unter Telefon 04431/7063268 und per E-Mail an christin.wuebbolt@wildeshausen.de zur Verfügung. Ansprechpartnerin für Fragen zur Gebührenfestsetzung ist Johanna Wiegard (04431/88502, johanna.wiegard@wildeshausen.de).

Nachdem der Kinderhort an der Wallschule nach einer längeren Schließzeit im November 2022 wieder in Betrieb genommen werden konnte, freut sich die Stadtverwaltung, voraussichtlich Anfang September auch den Kinderhort an der St.-Peter-Schule in Betrieb nehmen und damit ein weiteres Betreuungsangebot für Grundschulkinder vorhalten zu können, heißt es in der Mitteilung abschließend.