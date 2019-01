„Killermonster“ und „Rasierer“ siegen

Große Begeisterung bei Regionalmeisterschaft im Tischtennis-Rundlauf

+ So sehen Sieger aus: „Die Rasierer“ der St.-Peter-Schule und „Die vier Killermonster“ der St.-Peter-Schule. Foto: dr

Wildeshausen - Die Stimmung in der Sporthalle der Wildeshauser Realschule war zeitweise wie bei einem großen Turnier: Rund 100 Zuschauer feuerten die zwölf Teams der Holbein- und St.-Peter-Schule sowie der Grundschule Gut Spascher Sand im Rahmen der Regionalmeisterschaft im Tischtennis-Rundlauf an. Siegreich war schließlich bei den Drittklässlern das Team „Die vier Killermonster“ aus der St.-Peter-Schule vor den „TT-Killern“ der Holbeinschule und Team „Adidas“ aus der Holbeinschule. Bei den Viertklässlern gewann das Team „Die Rasierer“ der St.-Peter-Schule vor dem Team „Die Tischtenniskiller“ der Holbeinschule und „Die Henkers“ der St.-Peter-Schule. Beide siegreichen Teams konnten den Wanderpokal mit an ihre Schule nehmen. Die Sieger erhalten zudem eine Miniaturtischtennisplatte, auf der ein Foto der Mannschaft abgebildet ist. Doch auch die anderen Spieler gingen nicht leer aus. Sie erhielten eine Urkunde mit dem Teamfoto sowie einem QR-Code, damit jeder sich die Datei aus dem Internet herunterladen kann.