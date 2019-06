„Keiner will mehr Fleischer werden“

Oldenburg/Landkreis - Von Klaus Eilers. Immer mehr kleine Fleischereien schließen. In den vergangenen zehn Jahren ging die bei der Handwerkskammer eingetragene Zahl der Betriebe in der Stadt Oldenburg von 14 auf zehn zurück, im Landkreis Oldenburg von 17 auf 13. Darüber hinaus wird es für Betriebe immer schwieriger, sowohl Auszubildende als auch Unternehmensnachfolger zu finden. Unsere Zeitung hat mit dem Obermeister der Fleischer-Innung Oldenburg, Klaus Sünkler, über die Gründe gesprochen.

Monse in der Mottenstraße, Kreyenborg in der Achternstraße, Egert in der Langen Straße – wenn Sie diese Liste hören, was fällt Ihnen dazu ein?

Das sind alles ehemalige Fleischgeschäfte in Oldenburg.

Wie sieht es um die kleinen Fleischereien in Oldenburg aus?

Kleine gibt es nicht mehr. Da bin ja nur noch ich. Die nächstgrößeren Fleischereien Bartsch und Meerpohl haben 70 Mitarbeiter und mehr.

Und wie ist die Lage im Oldenburger Land?

Dort sieht es ähnlich aus, vielleicht etwas besser. Die kleineren Betriebe sind weggestorben – wie überall. Ausnahme ist vielleicht noch Bayern, aber da geht es jetzt auch los.

Und was sind die Gründe?

Zunächst einmal hat sich das Einkaufs- und Verbrauchsverhalten geändert. Doppelverdiener zum Beispiel gehen heute eher ins Restaurant, als selbst zu kochen. Andere wiederum, die zum Beispiel mit nur 1200 Euro im Monat auskommen müssen, müssen halt rechnen. Die gehen dann zum Discounter. Letztere haben den kleinen Fleischern den Umsatz weggeholt.

Welche Rolle spielen Nachwuchssorgen für den Beruf?

Keiner will heutzutage mehr Fleischer werden. Beim Verkaufspersonal sieht es ähnlich aus. Viele Stellen bleiben unbesetzt. In den vergangenen zwei bis drei Jahren hat sich zum Beispiel niemand mehr bei mir um eine Lehrstelle beworben.

Warum will denn heute keiner mehr Fleischer werden?

Das liegt zunächst einmal an der schlechten Bezahlung. Fleischer liegen in dieser Beziehung zusammen mit Zweiradmechanikern und Friseuren ganz hinten. Auch die Arbeitszeiten, zum Beispiel Wochenendarbeit, spielen eine Rolle.

Sie haben vor einigen Monaten Ihre Filiale an der Hauptstraße in Oldenburg-Eversten geschlossen. Warum?

Das hatte mehrere Gründe. Der Pachtvertrag lief aus und uns fehlte Personal. Und dann hat „Aktiv & Irma“ auch noch angekündigt, direkt nebenan einen neuen Verbrauchermarkt zu eröffnen.

Wer wird Ihren Betrieb weiterführen, wenn Sie aufhören?

Keiner. Es ist einfach keiner in Sicht. Auch in den Börsen für Betriebsnachfolge tut sich nichts.

Wie sieht es generell aus mit Nachfolgern, wenn Inhaber aus Altersgründen ausscheiden?

Bei größeren Betrieben klappt das eher noch, bei kleineren nicht. Wenn jemand ein Geschäft führen will, dann braucht man auch den passenden Partner dazu. Wenn die Frau das zum Beispiel nicht will, dann klappt das nicht.

Was spricht denn noch für eine Ausbildung zum Fleischer?

Man sieht sofort, was man geschafft hat – zum Beispiel bei der Herstellung verschiedener Würste. Man muss da Lust zu haben. Das macht ja auch Spaß. Unser Betrieb grillt zum Beispiel auf Wunsch auch bei Kunden und wenn wir für den Geschmack der selbst hergestellten Würste ein tolles Feedback bekommt, dann wird man gleich einen halben Meter größer.

Warum sollten Verbraucher denn zum kleinen Fleischer gehen – und nicht zum Discounter?

Frische! Wir produzieren verschiedenste Sorten frisch. Auch bekommt der Verbraucher bei uns die Wurst frisch aufgeschnitten. Außerdem ist die Fleischqualität in aller Regel besser als beim Discounter. Wenn es dann doch einmal eine Beanstandung gibt, dann hat der Kunde einen festen Ansprechpartner. Nicht zuletzt fällt bei den kleineren Fleischereien weniger Plastikmüll an als beim Discounter.