Keine „losen Blätter“ mehr – Gymnasium Wildeshausen setzt auf IPads und 3D-Drucker

Von: Marten Vorwerk

Hier wird 3D gedruckt: Andreas Langen, Rüdiger Baumgarten, Peter Gewald (von links) und Schülerin Josephine Kramer präsentieren die Drucker und Ergebnisse. © vorwerk

Die Digitalisierung am Gymnasium Wildeshausen hat die nächsten Schritte gemacht. Informatik ab Jahrgangsstufe neun und zehn, 3D-Drucker und IPads für alle: Die Schule ist gerüstet.

Wildeshausen – IPads, 3D-Drucker, WLan-Basisstationen in jedem Raum: Es geht voran mit der Digitalisierung am Gymnasium Wildeshausen. Darüber informierte die Schule am Freitag bei einem Pressetermin. Vor zwei Jahren führte das Gymnasium die sogenannten IPad-Klassen ein. Jeder Schüler ab der Jahrgangsstufe elf arbeitet seitdem mit dem elektronischen Gerät.

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Schüler unterschiedlich ausgestattet waren – ob Handy, Laptop oder Tablet. Manche haben ihre Hausaufgaben auf dem Mobiltelefon gemacht. Das ist natürlich nicht so gut“, erklärte Matthias Holthaus, Koordinator des elften Jahrgangs. Das sei ein Grund dafür gewesen, die Ipad-Klassen einzuführen.

Große Teile des Unterrichts laufen nun mit und an den Geräten. „Das macht vieles einfacher. Man ist die losen Blätter, die in den Mappen rumfliegen, endlich los“, erzählte zum Beispiel die Zwölftklässlerin Anna Hodes. Ihre Mitschülerin Josephine Kramer fügte hinzu: „Der Unterricht ist kreativer geworden. Wir können Kurzfilme und Erklärvideos drehen, die sofort gezeigt werden können.“ Schüler, die sich ein IPad aus finanziellen Gründen nicht leisten können, „dürfen in der Schule welche leihen“, so Schulleiter Andreas Langen.

Informatik als Fach ab 2023/24 verpflichtend

Über den internen Server „IServ“ könne darüber hinaus die Administration der Schule erfolgen. „Das ist eine Plattform, über die schulische Veranstaltungen organisiert oder Hausaufgaben und Klausurentermine kommuniziert werden“, so Peter Gewald, am Gymnasium zuständig für die Administration, und eine von zwei Lehrkräften für das Fach Informatik.

Seit 2018 bietet die Schule Informatik als Wahlfach in der Jahrgangsstufe elf an. Ab kommendem Schuljahr wird es für die zehnten Klassen verpflichtend (ab 2024/25 auch für den neunten Jahrgang). „Etwa die Hälfte der Schüler hat das Angebot bisher genutzt, und wir haben positive Resonanz bekommen“, sagte der Fachleiter des Bereiches, Rüdiger Baumgarten. „Wir lernen zu programmieren – erst in einfachen, dann in professionelleren Bereichen.“

Informatik-AG durch Kooperation mit Firma Hoffrogge

In Kooperation mit der Firma Hoffrogge bietet das Gymnasium eine Arbeitsgemeinschaft für Informatik-Interessierte an. Mit dabei ist Yara Döpke. „Es macht Spaß, praktische Dinge zu testen und Spiele zu programmieren“, schwärmte die Schülerin. Seit Kurzem wird auch mit 3D-Druckern gearbeitet. Acht Schüler nehmen an dieser AG teil. „Zuletzt haben sie einen Schädel gedruckt. Sie sind stolz, wenn sie ihn im Biologie-Unterricht präsentieren können“, sagte Gewald. Bei aller Digitalisierung darf laut Langen aber nicht vergessen werden, „dass all das nur funktioniert, wenn man in Präsenz darüber spricht“.