Keine Feiern von Gildeclubs erlaubt

Mahnen zu Zurückhaltung am Pfingstwochenende: Oberst Wilhelm Meyer, Landrat Carsten Harings, Erster Kreisrat Christian Wolf, Leiterin des Polizeikommissariats Gerke Stöven sowie Bürgermeister und General der Gilde Jens Kuraschinski8v.l.). Foto: polizei

Wildeshausen – Ein Pfingstwochenende mit angenehmen Temperaturen steht bevor. Eigentlich ideale Bedingungen für das traditionelle Gildefest in Wildeshausen – das in diesem Jahr aber wegen der Corona-Pandemie entfallen muss.

Für Oberst Wilhelm Meyer und seine Gilde war diese Nachricht zwar eine Enttäuschung, jedoch vor dem Hintergrund der Minimierung des Infektionsrisikos mit dem Coronavirus eine vollkommen nachvollziehbare Maßnahme. „Wir sollten in dieser Zeit zusammenhalten und uns solidarisch gegenüber unseren Mitmenschen zeigen. Auf Ersatzveranstaltungen in der Öffentlichkeit oder bei Gildemitgliedern zu Hause sollte auf jeden Fall verzichtet werden“, appelliert Meyer an die Vernunft der Gildeanhänger.

Einsatzkonzept entwickelt

Um die Einhaltung der Regelungen der niedersächsischen Landesregierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu gewährleisten, hat sich die Stadt Wildeshausen nach eigenen Angaben mit dem Landkreis Oldenburg und der Polizei Wildeshausen besonders vorbereitet.

In enger Zusammenarbeit wurde ein Einsatzkonzept entwickelt, das neben Präsenzstreifen der Einsatzkräfte auch stichprobenartige Kontrollen im Gastronomiebereich vorsieht. „In diesem Zusammenhang werden über das Pfingstwochenende aufgestockte Kräfte der Polizei sowie Kontrollteams des Landkreises im Einsatz sein, um die erforderlichen Maßnahmen zum Schutze der Bürger vor möglichen Infektionsgefahren und -quellen zu treffen“, heißt es von Polizeipressesprecherin Lorena Lemke in einer Mitteilung.

Keine Gruppenbildungen

Treffen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei verschiedenen Haushalten seien untersagt. Dazu zählten insbesondere Gruppenbildungen, wie Bollerwagen- und Fahrradtouren mit dem gesamten Freundeskreis. Weiterhin ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Ausgenommen sind Personen aus dem eigenen oder einem weiteren Haushalt.

Für Treffen auf dem Privatgrundstück gelten ebenfalls die Regelungen zum Verhalten in der Öffentlichkeit. Demzufolge ist gegen einen Grillabend zwischen zwei Familien oder zwei befreundeten Paaren nichts einzuwenden. Eine Gartenparty oder andere Feierlichkeiten von Gildeclubs sind aber untersagt.

Verstöße werden geahndet

„Wenn sich die Bürger über das Pfingstwochenende genauso vorbildlich verhalten wie am Himmelfahrtstag, haben wir als Polizei keine Bedenken. Gibt es jedoch Beschwerden und Verstöße gegen die Rechtsverordnung oder stellen wir unangemessenes Verhalten im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum fest, werden wir einschreiten“, kündigte Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen, an.

Einig sind sich Stüven, Carsten Harings, Landrat des Landkreises Oldenburg, Christian Wolf, Erster Kreisrat, und Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski darin, dass die überwiegende Mehrheit der Bürger bereits mit einem Höchstmaß an Eigenverantwortung das Kontaktverbot sowie die Hygiene- und Abstandsregelungen umgesetzt hat, sodass die Zahl der Neuinfektionen niedrig geblieben ist.

Damit dies auch so bleibt, machen sie darauf aufmerksam, dass die Hygienekonzepte in Gastronomiebetrieben zwingend Anwendung finden müssen. „Bei gravierenden Verstößen muss der Betreiber mit einer Geschäftsschließung und hohen Bußgeldern rechnen“, so Wolf.