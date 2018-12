Keine Datenleitung: Agentur für Arbeit verschiebt Umzug

Wildeshausen - Die Pläne der Agentur für Arbeit, in den kommenden Tagen in das neue Gebäude am Wildeshauser Bahnhof umzuziehen, haben sich kurzfristig zerschlagen. Die Räume sind noch nicht fertig. Außerdem gibt es noch keine Leitung für die elektronische Datenverarbeitung. Deswegen ist der Umzug nach Angaben von Pressesprecherin Claudia Zimmermann auf Anfang Februar verschoben worden.

„Bis dahin ist die örtliche Arbeitsverwaltung weiterhin im Gebäude an der Westerstraße 36 zu erreichen“, heißt es in der Pressemitteilung. Als Grund für die Verschiebung nennt die Agentur für Arbeit Verzögerungen beim Innenausbau in den künftigen Büroräumen. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Wer derzeit rechts am Bahnhof vorbeiläuft und zu dem neuen Gebäude möchte, kann das kaum trockenen und schon gar nicht sauberen Schuhes tun. Vom Bahnhofsgebäude zum Neubau ist ein Graben ausgehoben worden, in dem sowohl die Schmutzwasser- als auch die Strom- und weitere Versorgungsleitungen liegen. Nach Angaben des Bauherrn Frank Stöver befindet sich dort auch ein Leerrohr, in das die Verbindungen für die Datenverarbeitung gelegt werden können. Dies ist allerdings noch nicht geschehen, weil die Telekom (für die Agentur für Arbeit) nicht schnell genug liefern konnte und der andere Internetanbieter (für die Volkshochschule) ebenfalls noch keine Leitungen verlegt hat.

„Ich habe den Anschluss bei der Telekom im September beantragt“, erzählt Stöver und gesteht zu, dass das relativ spät war. Man habe ihm beim Bauherrenservice jedoch signalisiert, dass der Anschluss klappen würde, wenn er bis zur Grundstücksgrenze Leerrohre verlegen würde. Stövers Rohre befinden sich jetzt im Boden. Aber nach seinen Angaben hat die Telekom irtümlich eine Fachfirma beauftragt, die den Anschluss ans Netz nur erledigt, wenn zusätzliche Rohre, beispielsweise für Gas, gleichzeitig installiert werden. Dieser Missstand und die Tatsache, dass so schnell nichts fertig wird, fiel wohl erst in der vergangenen Woche auf, sodass der Umzugstermin der Agentur für Arbeit umgelegt werden musste.

Aber auch so wäre es derzeit schwierig, das Gebäude zu nutzen, da einige Bereiche sowie Türen noch nicht fertig sind. „Ich muss zudem einen Weg finden, um das gesamte Pflaster zu säubern“, so Stöver, der in den vergangenen trockenen Monaten kein Problem mit Lehm und Sand hatte, nun aber auf verschlammtem Grund steht.

Die Volkshochschule möchte zwar am Donnerstag in den neuen Räumen ihr Jahresprogramm vorstellen, die Bildungseinrichtung geht aber davon aus, dass der reguläre Betrieb erst ab Januar möglich ist. „Dann müssen wir unbedingt in die Immobilie, weil der Vertrag für das Waltberthaus ausläuft“, betont VHS-Leiter Hinrich Ricklefs auf Nachfrage. Auf die Datenverarbeitung sei man an dieser Stelle noch nicht sofort angewiesen. „Aber wir gehen davon aus, dass das im neuen Jahr läuft“, sagt Ricklefs.

Auch das Deutsche Rote Kreuz kann wohl noch nicht in diesem Jahr starten. Nach Angaben des Ortsverbandsvorsitzenden Thomas Harms wird die Kleiderkammer voraussichtlich Ende Januar geöffnet. Bis dahin sollten alle Pflasterarbeiten erledigt und alle Türen ins Gebäude eingebaut sein. - dr