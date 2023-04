Keine Chance auf neue Parkplätze

Von: Ove Bornholt

Teilen

Ende: Die Mehrheit im Bauausschuss ist gegen einen Parkplatz hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen. © bor

Der Bauausschuss lehnt den CDU/CDW-Antrag für neue Parkplätze mit großer Mehrheit ab. Derweil ist fraglich, wie lange die alte Parkpalette noch genutzt werden kann.

Wildeshausen – Wie schon vor vier Jahren gibt es keine politische Mehrheit für einen neuen Parkplatz hinter der „Gildestube“ in Wildeshausen. Das zeigte sich am Donnerstagabend im städtischen Bauausschuss. 2019 hatte die Verwaltung einen entsprechenden Vorschlag gemacht, nun die CDW- und die CDU-Fraktion. Deren Vertreter waren aber die einzigen, die für den neuen Stellplatz stimmten. Damit dürfte sich das Vorhaben erst einmal wieder erledigt haben. Dabei sei der Antrag ein Stück weit berechtigt, warb Bürgermeister Jens Kuraschinski vergebens um Zustimmung.

Der Verwaltungschef dachte dabei vor allem an die Zukunft der langsam verfallenden Parkpalette am Gildeplatz. „Wir können nicht auf Jahr und Tag sagen, wann das Gebäude einen Zustand erreicht, in dem es nicht mehr repariert werden kann.“ Sicher sei aber, dass die Bewehrung durch das über viele Winter eingetragene Streusalz immer stärker angegriffen werde. Irgendwann werde der Stahl so weit aufgelöst sein, dass einzelne Decks oder Teile gesperrt werden müssten, so Kuraschinski. Aus diesem Grund sei es wichtig, jetzt andere Parkflächen in der Stadt ins Auge zu nehmen. Denkbar sei auch, mit nur 20 bis 30 Stellflächen hinter der „Gildestube“ anzufangen.

Fast alle Fraktionen gegen neue Parkplätze

Im Antrag von CDW und CDU war noch von 150 Plätzen die Rede. „Es gibt einen dringlichen Bedarf“, stand für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sasse mit Blick auf die marode Parkpalette fest. Für die Autos der Mitarbeiter von Firmen in der Innenstadt böte sich der Bereich an. „Dadurch bekommen wir Plätze in der Innenstadt frei“, sagte der Christdemokrat. Mit Rasengittersteinen könne man die Fläche „wunderbar in einem Überflutungsgebiet machen“. Gleichwohl rückte er ein Stück weit von der Maximalforderung 150 Parkplätze ab. Es könnten auch weniger sein. Kritiker rief Sasse auf, Alternativen vorzustellen.

An Kritikern mangelte es nicht. „Heute noch Stellplätze zu schaffen, ist nicht zeitgemäß“, meinte Bodo Bode (Pro Wildeshausen). Rainer Kolloge (UWG) beklagte eine „groteske Antragstellung“, denn es würde viel Fläche versiegelt. „Wie üblich werden in der CDW-Diktion nur populistische Ziele verfolgt“, sagte er.

„Wir sehen gar keinen Bedarf fürs Parken. Der Parkplatz der ,Gildestube‘ ist so gut wie nie voll“, lehnte auch Oliver Klär (Grüne) den Antrag ab. Karl Schulze Temming-Hanhoff (fraktionslos) verwies auf die finanziellen Aspekte. „Auf der einen Seite wollen wir Parkgebühren erheben, um den Haushalt zu sanieren. Und auf der anderen Seite bauen wir einen Parkplatz? Welche Kosten kommen denn da auf uns zu?“

Die FDP sieht den Antrag ebenfalls kritisch. Marc Depken argumentierte, die Mitarbeiter von Firmen in der Innenstadt würden ihre Autos weiterhin in der Parkpalette oder auf dem Gildeplatz abstellen. „Da muss es nur ein bisschen Nieselregen geben. Das ist rein menschlich.“ Für die SPD stellte Thomas Harms fest: „Wir sind definitiv dagegen.“ Ihm fehlte eine fachliche Begleitung des Themas. „Keiner von uns weiß, was wir eigentlich an Parkplätzen brauchen.“ Deswegen müsse erst einmal der Bedarf ermittelt werden.