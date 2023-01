Erst einmal kein sozialer Treffpunkt an der Westerstraße

Von: Ove Bornholt

Das ehemalige Blumengeschäft an der Ecke Westertor/Deekenstraße steht wohl weiterhin leer. © bor

Ehrenamtliche des alten Mehrgenerationenhauses wollten einen sozialen Treffpunkt in Wildeshausen einrichten. Doch die Hürden für eine Betriebsgenehmigung waren zu hoch.

Wildeshausen – Die Ehrenamtlichen, die in diesem Januar einen sozialen Treffpunkt in Wildeshausen eröffnen wollten, nehmen erst einmal Abstand von dem Projekt. Zur Begründung verwies Annette Grummt, Sprecherin der Ehrenamtlichen des ehemaligen DRK-Mehrgenerationenhauses an der Bahnhofstraße, auf die Auflagen, die an eine behördliche Genehmigung geknüpft sind. Wie berichtet, war geplant, mit dem Verein „Multikulturelle vielfältige Gemeinschaft“ einen Treffpunkt in dem leer stehenden Blumenladen an der Ecke Westertor/Deekenstraße in der Kreisstadt zu errichten.

Entstehen sollte eine Anlaufstelle für alle Wildeshauser – ob Migranten, Alteingesessene oder Familien. Sie alle sollten den Raum nutzen können, sei es zur Integration, für Kartenspiele oder zur Betreuung von Kindern.

Viele Ehrenamtliche des alten MGH stehen hinter dem Projekt

Dahinter stehen neben Grummt viele Ehrenamtliche, die bisher im DRK-Mehrgenerationenhaus (MGH) tätig waren. Sie wollten sich in dem neuen Verein engagieren. Wie berichtet, hat der DRK-Kreisverband die Einrichtung an der Bahnhofstraße zum Jahresende geschlossen. DRK-Vorständin Grazina Urmonas konnte sich noch Anfang November „absolut“ vorstellen, den Ehrenamtlichen weiterhin Räume im alten MGH zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist es dazu nicht gekommen. Zwar macht die Diakonie als Träger weiter, bis der neue Standort an der Visbeker Straße allerdings öffnet, wird noch eine Weile vergehen.

Genau deswegen wollten Grummt und Co. an der Westertor/Deekenstraße aktiv werden. „Der Verein sollte eine Ergänzung zum neuen MGH sein und auf schnellem Wege sowie vorübergehend helfen“, erklärt die Harpstedterin. Dafür habe es eine Betriebserlaubnis gebraucht. Doch die werde es erst einmal nicht geben, weil die Hürden zu hoch seien, zieht sie ein nicht ganz zufriedenstellendes Fazit nach mehreren Gesprächen mit der Stadt Wildeshausen.

Erst einmal eine „Winterpause“

Das alles möchte Grummt allerdings nicht als Niederlage verstanden wissen. „Es ist nicht so, dass etwas schiefgegangen ist.“ Die Ehrenamtlichen würden ihre Idee nicht aufgeben, jetzt aber erst einmal eine „Winterpause“ einlegen. Sollte zum Beispiel ein neuer Träger den Vorschlag aufgreifen, stünden sie bereit, sichert sie zu. Die Immobilie steht nach wie vor leer. Wer sich einbringen möchte oder Fragen hat, kann sich unter Telefon 0162/2719845 an die umtriebige Harpstedterin wenden.

Dass sich die Ehrenamtlichen jetzt zurückziehen, haben sie übrigens in einer Mitteilung deutlich gemacht. Diese ging an den Rat, die Stadtverwaltung und die Wildeshauser Bürger.