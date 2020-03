Kein Publikumsverkehr in Führerscheinstelle

Antragstellung bleibt aber möglich

Landkreis – Weil der Publikumsverkehr auch in der Führersteinstelle in Wildeshausen wegen der Corona-Pandemie nun bis auf Weiteres komplett eingestellt wird, hat sich die Kreisverwaltung dazu entschlossen, einen unkonventionellen Weg zu gehen: Es ist nun möglich, einen Führerscheinantrag aus dem Internet herunterzuladen. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, findet das entsprechende Formular auf der Internetseite www.oldenburg-kreis.de und füllt es nach dem Download aus. „Der vollständige Antrag und die entsprechenden Nachweise sind anschließend im Original entweder per Post an die Kreisverwaltung zu senden oder in den Briefkasten des Kreishauses an der Delmenhorster Straße 6 in Wildeshausen einzuwerfen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wählen Antragsteller die Zustellungsvariante, so tun sie gut daran, die Unterlagen per Einschreiben mit Rückschein zu verschicken. Das zumindest empfiehlt die Kreisverwaltung.