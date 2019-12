Kein Parkplatz in Zwischenbrücken, aber Straßenneubau

Anwohner müssen für Erstausbau zahlen

+ Soll auf Kosten der Anwohner neu gebaut werden: der Bauernmarschweg in Wildeshausen.

Wildeshausen – Die Pläne, im Bereich des Bebauungsplanes „Auf der Brake“ hinter der Gildestube 160 Parkplätze anzulegen, wurden in der nicht öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses der Stadt Wildeshausen zunächst zurückgestellt. Das Thema soll wieder erörtert werden, wenn das neue Verkehrsgutachten für die Wildeshauser Innenstadt vorliegt, heißt es im Beschluss von Donnerstagabend. Bereits im Vorfeld gab es einigen Protest in der Bevölkerung. Viele lehnten neue Parkplätze im Überschwemmungsgebiet ab und kritisierten, dass 160 Stellflächen in Zwischenbrücken deutlich zu viel sind, weil sie kaum genutzt werden dürften.