Kein neues Festival in Wildeshausen: „Genuss am Fluss“ ohne Perspektive

Von: Dierk Rohdenburg

Auftritt vor Hunderten Besuchern: Bei der Premiere im Jahr 2015 war Stefan Gwildis zu Besuch in Wildeshausen. © GAF

Zweimal hat Wildeshausen mit vielen Gästen am Hunteufer im Schatten der Alexanderkirche ausgelassen und stilvoll beim Festival „Genuss am Fluss“ gefeiert. Das wird es aller Voraussicht nach nie wieder geben.

Wildeshausen - Nachdem die beiden Organisatoren für ihr im Jahr 2019 geplantes Festival hohe Versicherungssummen oder teure Schadenswiedergutmachung für eine Beschädigung der Wiese an der Hunte und insbesondere des neu gepflasten Weges befürchten mussten und damit das Festival absagten, hat die Corona-Pandemie die letzte Motivation genommen, einen neuen Anlauf zu wagen.

„Der Abstand zu den bisherigen Veranstaltungen ist zu groß“, sagen die Organisatoren Thorsten Koschnitzke und Stefan Iken. „Wir müssten ganz neu anfangen“, ergänzt Koschnitzke. Sie hätten viel Zeit und Kraft in das Knüpfen von Netzwerken investiert. Es sei ja nicht nur damit getan, Musiker zu gewinnen. Man benötige Sponsoren und logistische Unterstützer, um ein Festival zu organisieren, das weit über die Grenzen von Wildeshausen hinaus strahlt.

Premiere im Jahr 2015

Für die Premiere im Jahr 2015 hatten Koschnitzke und Iken, damals noch zusammen mit Walter Bialek, den Jazz- und Soul-Sänger Stefan Gwildis gewinnen können, der am Freitagabend mehr als 2 000 Menschen begeisterte. Auch Gwildis war so angetan von dem Festival, dass er bis spät in der Nacht blieb, mit den Besuchern feierte und in der Nähe im Hotel übernachtete.

Das Organisatoren-Team: Stefan Iken, Rebecca Breuer und Thorsten Koschnitzke (v.l.) © GAF

Zwei Jahre später hatten Koschnitzke, Iken und Rebecca Breuer Zusagen von „Manfred Mann‘s Earthband“, Lena Meyer Landrut oder der Band „Silly“. Sie entschieden sich für Wincent Weiss, der bei Vertragsabschluss noch nicht so bekannt und im September 2017 mit zwei Hits in den Charts vertreten war.

Plötzlich drohten hohe Schadensersatzforderungen

Alles sah nach einer erfolgreichen Fortsetzung des Festivals im Jahr 2019 aus. Dann aber erfuhren die Veranstalter, dass sie für Beschädigungen des Geländes aufgrund von schlechten Witterungsverhältnissen sowie schweren Fahrzeugen eine Versicherung abschließen müssen. Das, und ein zweites Festival, das wenige Wochen vorher im Burgpark über die Bühne gehen sollten, brachten die Organisatoren dazu, das Fest abzusagen. Zwar beschlossen Koschnitzke und Iken schließlich, „Genuss am Fluss“ in Kooperation mit der Privatschule im Jahr 2021 in Spasche zu organisieren. Doch dann ließen die Beschränkungen der Corona-Pandemie keine Planungen mehr zu.

„Das finanzielle Risiko für eine neue Veranstaltung ist einfach zu groß“, betont Iken. Außerdem, so Iken und Koschnitzke, sei es ja die Idee gewesen, mit „Genuss am Fluss“ neues Leben in die Innenstadt von Wildeshausen zu bringen. Dieses Ziel erreiche man nicht, wenn man ein Festival in Spasche organisiere. Unter dem Strich spüren die Veranstalter keine Motivation mehr, einen neuen Anlauf zu wagen. Wer mehr Elan habe, könne sich aber gerne melden und Ratschläge einholen, so Koschnitzke.