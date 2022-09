Kein neuer Pächter: Wie geht es weiter mit dem Wildeshauser Ratskeller?

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Es gibt noch viel zu tun: Die Baustelle am Ratskeller in Wildeshausen. © Rohdenburg

Wildeshausen – Es ist gut möglich, dass der Wildeshauser Ratskeller Anfang November über den dringend erforderlichen Notausgang und die Müllhebeanlage verfügt, aber niemand da ist, der das Lokal betreibt.

Wie berichtet, war der Generalpächter der Stadt, die Firma „Getränke Nordmann“, in der vergangenen Woche davon überrascht worden, dass Gastronom Frank Stauga von seinem Vertrag zurückgetreten ist.

Ursprünglich hatte er zusammen mit seiner Frau Nicolle, die das Lokal geleitet hätte, geplant, den Ratskeller ab Pfingsten zu betreiben. Wie berichtet, waren die Sanierungsarbeiten aber deutlich größer geworden, sodass mit einem Abschluss erst Ende Oktober gerechnet wird.

„Ich habe volles Verständnis für Staugas Schritt“, sagt Roland Damme, Geschäftsführer von Nordmann. Es sei unglaublich schwierig, im Winter mit Gastronomie zu starten.

Stauga hatte berichtet, dass die Buchungen für das Weihnachtsgeschäft dann oft schon gelaufen sind. Vor dem Fest und zu Weihnachten, so Damme, könne man in der Regel noch gut verdienen, dann aber kämen bis zum Sommer schwierige Monate, in denen man kaum Umsatz machen könne.

Schwierige Lage in der Gastronomie

Die Lage in der Gastronomie sei ohnehin derzeit kompliziert, so Damme. Niemand wisse, wie sich Corona und die steigende Inflation mit immer höheren Energiekosten auf das Kundenverhalten auswirken. „Derzeit ist der Getränkeabsatz noch auf einem guten Niveau“, zieht der Nordmann-Geschäftsführer eine Bilanz nach der harten Coronazeit. „Aber die große Delle wird kommen“, ist er sich sicher. Ein Gastronom müsse ja nicht nur mit dem Kundenverhalten, sondern auch mit den steigenden Nebenkosten kalkulieren. Das sei schwierig, wenn in den Vormonaten kein Geld verdient werden konnte.

Seit dem Frühjahr haben weder Nordmann noch Stauga Miete gezahlt. Stauga hat aber bereits in die Überarbeitung des Mobiliars und ein Kassensystem investiert, sodass er nun mit Verlusten dasteht.

Es gibt noch keine konkreten Pläne

„Wir haben derzeit keine Alternative“, sagt Damme zur Frage eines möglichen neuen Betreibers. „Wir haben die Fühler ausgestreckt und Gespräche geführt. Aber es gibt noch keine konkreten Pläne.“ Wichtig sei es, ein „Gesicht“ für das Lokal zu finden, das langjährige Erfahrung habe. Auch über das Konzept des Restaurants müsse man sich nun noch mal eingehend mit der Stadt unterhalten. Die Pläne, die man mit Stauga gehabt habe, hätten gut gepasst. Es müsse nun ein Betreiber gefunden werden, der nach Möglichkeit mindestens die nächsten zehn Jahre bleibe. Das sei entscheidend, um eine so wichtige Gastronomie wie im Ratskeller wieder zu etablieren und erfolgreich zu führen. Von daher müsse der nächste Schritt sitzen.