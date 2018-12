Kein Haus im Prinzessinnenwäldchen

Verwaltungsausschuss lädt Pläne für Baugebiet ab

+ © Cordes Die Pläne für das gemeinschaftliche Wohnen gefielen den Politikern. Nun soll ein Areal dafür gesucht werden. © Cordes

Wildeshausen - Die Anwohner des Prinzessinenweges sowie der anliegenden Straßen in Wildeshausen können aufatmen: Der Plan, ein an der Harpstedter Straße gelegenes baumbestandenes Gebiet zu bebauen, wurde am Donnerstagabend vom Verwaltungsausschuss endgültig zu den Akten gelegt.