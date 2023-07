Kein Gejammer, viel Lob – Kreisbehindertenrat zieht positives Halbjahresfazit

Von: Marten Vorwerk

Sie blicken positiv in die Vergangenheit und in die Zukunft: Christiana Dölemeyer (Landkreis), Tim Gronewold, Michael Grashorn, Anke Marien, Thomas Schlegel und Annette Grummt (v.l., Mitglieder des Kreisbehindertenrates). © vorwerk

Der Kreisbehindertenrat des Landkreises Oldenburg äußert sich positiv zu den vergangenen Monaten. Die „Special Olympic World Games“ waren ein „Riesen-Erfolg“.

Wildeshausen – „Wir wollen nicht immer nur jammern, sondern auch über die guten Dinge sprechen“, sagte Michael Grashorn. Der Regionalsprecher des Kreisbehindertenrates zog am Montagnachmittag mit weiteren Mitgliedern des Rates und Christiana Dölemeyer, beim Landkreis Oldenburg im Amt für Teilhabe und Soziale Sicherung, aktive, positive Bilanz – etwas mehr als ein halbes Jahr, nachdem das neue Gremium gewählt wurde. Bei dem Pressegespräch im Kreishaus in Wildeshausen ging es unter anderem um den Inklusionspreis, den verhinderten Rollstuhlaufpreis bei Taxifahrten, das Auslaufen der Förderschule Lernen und den Rückblick auf die „Special Olympic World Games“.

„Der Fackellauf im Marschwegstadion in Oldenburg – das war Inklusion!“

Vom 17. bis zum 25. Juni ging mit den „Special Olympic World Games“ die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung in diesem Jahr in Berlin über die Bühne. Etwa 7 000 Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung nahmen teil. Besonders für den Landkreis: Die Gemeinde Hatten war zusammen mit der Stadt Oldenburg sogenannte „Host-Town“. Sportler aus Nordmazedonien waren vor Beginn der Wettkämpfe zu Gast, „um intensive und soziale Kontakte zu knüpfen“, so Grashorn. „Das war ein Riesen-Erfolg. Wir sind stolz, dass wir Teil dieser Bewegung waren“, fügt der Sprecher des Kreisbehindertenrates hinzu. Das Gremium hatte das Gäste-Programm für die Sportler mitorganisiert. Anke Marien, Mitglied des Rates, schwärmte: „Der Fackellauf im Marschwegstadion in Oldenburg – das war Inklusion! So viele unterschiedliche Menschen, die da durcheinander gelaufen sind.“

Annette Grummt sitzt seit 2011 im Kreisbehindertenrat. „Wir wollen nun versuchen, dranzubleiben und die nächsten ,Special Olympic World Games‘ vielleicht im Rahmen eines Public Viewings verfolgen“, schlug sie vor. Das Event habe nach der schwierigen Lage während der Corona-Pandemie dabei geholfen, auch behinderte Menschen in den Alltag zurückzuführen.

Glücklich war der Kreisbehindertenrat auch über die Entscheidung der Politik, sich gegen einen Rollstuhl-aufpreis bei Taxifahrten auszusprechen. „Das Lob geht auch an die Verwaltung, die schon in der Beschlussvorlage eine Ablehnung des Antrages forderte“, sagte Grashorn. „Das hätte sonst dem Geist der Inklusion widersprochen.“ Dass es nicht selbstverständlich sei, diesen Aufpreis zu verhindern, erkenne man am Beispiel Rotenburg. Dort müssten Menschen mit Rollstuhl für eine Taxifahrt nun mehr zahlen.

Kreisbehindertenrat ist für das Ende von Förderschule Lernen

Der Kreisbehindertenrat befürwortet darüber hinaus das Auslaufen der Förderschule Lernen. Ab kommendem Schuljahr werden keine Kinder mehr in diese Schulform eingeschult. „Für uns ist das sinnvoll, um die Inklusion voranzutreiben“, sagte Grashorn. Der Grund: „Alle Förderschullehrer, die derzeit in diesen Schulen eingesetzt werden, fehlen auf den anderen Schulen und könnten dort helfen“, so Grashorn weiter. Bei einer Fachtagung in Rodenkirchen habe zudem die niedersächsische Kultusministerin Julia Willi-Hamburg betont, die bestehenden Probleme – zum Beispiel Personalengpässe – zeitnah in Angriff zu nehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gespräches im Kreishaus war der Inklusionspreis, der für das Jahr 2023 ausgeschrieben worden ist. Bis zum 20. Oktober kann sich dafür beworben werden. Die Verleihung ist für den 17. November geplant. „Wir haben schon eine Kommission, die die Bewerbungen bewertet“, sagte Grashorn. Alle Gruppen, Vereine, Einzelpersonen oder Initiativen aus dem Landkreis Oldenburg, die mit Aktionen dazu beitragen, Menschen mit Beeinträchtigung zu integrieren beziehungsweise ihnen eine Teilnahme an einem bestimmten Angebot zu ermöglichen, können sich melden.

Inklusionspreis 2023 ausgeschrieben

„Wir hoffen auf viele Bewerber. Denn durch die Angebote können wir eine noch größere Vielfalt im Landkreis erreichen“, betonte Grashorn. Grummt ergänzte: „Jeder kann auch mit einer neuen Idee auf uns zukommen. Wir helfen, wo wir können.“

Nach den Sommerferien widmet sich der Kreisbehindertenrat der Themensuche für den Aktionsplan Inklusion 2023 des Landes Niedersachsen. „Bis Anfang Dezember müssen wir unsere Wünsche nach Hannover geben“, sagte Grashorn. Bei dem Inklusionsplan geht es zum Beispiel um Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Freizeit, Sport und Gesundheit.