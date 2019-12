Werden Weihnachtsmänner noch gebraucht und wo sind sie zu finden?

„Suchen dringend Weihnachtsmann“, schreibt eine sechsköpfige Familie aus Visbek eine gute Woche vorm Fest in einer Kleinanzeige. Wenn kurz vor der Bescherung noch ein Gabenbringer fehlt, ist guter Rat teuer. Doch wie findet man heutzutage eigentlich einen Weihnachtsmann in Wildeshausen und umzu? Gibt es überhaupt noch eine große Nachfrage danach?

Wildeshausen - Der erste Weg führt zur Arbeitsagentur, doch dort kann nicht geholfen werden. „Schon seit mehr als zehn Jahren vermitteln wir keine Weihnachtsmänner mehr“, sagt Claudia Zimmermann von der Arbeitsagentur Oldenburg/Wilhelmshaven, zu der auch die Filiale in der Kreisstadt gehört. Das Interesse sei nicht so groß gewesen und die Arbeit der Behörde werde ja vom Beitragszahler finanziert, meint sie. Aber Zimmermann verweist auf die Kollegen aus Bremen. Dort würden jedes Jahr Weihnachtsmänner vermittelt.

Die Bremer Agentur ist in der Tat im Geschäft, was die Männer in Rot angeht, aber nicht für Wildeshausen zuständig. Weihnachtsmänner werden nur nach Bremen und in den Landkreis Osterholz vermittelt. Allerdings scheint die Nachfrage dort groß zu sein, denn vier Nachwuchskollegen und ein Weihnachtsengel seien neu in den Kreis der erfahrenen Rotröcke aufgenommen worden, heißt es in einer humorvoll gestalteten Pressemitteilung. „Ein positives Signal in Zeiten überall um sich greifenden Fachkräftemangels.“

Weihnachtsmänner in Wildeshausen: „Das Interesse ist konstant“

Bleibt noch ein Blick in die Kleinanzeigen digital und gedruckt. Der fördert drei Treffer zutage, unter anderem einen Nikolaus aus Delmenhorst, der für das Kinderhilfswerk Terre des Hommes sammelt, aber am 24. Dezember nicht unterwegs ist, sondern ausschließlich um den 6. Dezember herum auftritt. Es bleiben noch zwei Weihnachtsmänner, die von Achim und Soltau aus ihre Dienste anbieten. Das ist mit dem Schlitten dann vielleicht doch ein bisschen weit.

Doch auch in Wildeshausen gibt es Männer, die sich am 24. Dezember in einen roten Mantel hüllen und Gaben bringen. Zum Beispiel Martin Siemer. Der 57-jährige Journalist schlüpft seit 24 Jahren an Weihnachten in ein Kostüm und besucht mehrere Familien in Wildeshausen und Harpstedt. „Das Interesse ist konstant“, berichtet er von acht Terminen pro Fest. Hinzu kämen Auftritte als Nikolaus.

Siemer legt Wert darauf, keineswegs „Amazon mit Rauschebart“ zu sein, sondern ein klassischer Weihnachtsmann, der für die Bescherung zuständig ist. Ganz gut kann sich der Wildeshauser noch an sein erstes Mal als Gabenbringer erinnern. „Da war ein Junge, der vermutete, sein Onkel wäre der Weihnachtsmann. Deswegen haben seine Eltern mich angesprochen. Und als ich die Geschenke dann übergeben habe und der Onkel nach mir das Zimmer betrat, war dem Kleinen die Überraschung deutlich anzumerken“, blickt Siemer zurück.

Martin Siemer ist Weihnachtsmann aus Überzeugung

Der 57-Jährige ist Weihnachtsmann aus Überzeugung. Zuhause hat er einen Karton mit Schnullern und Nuckelflaschen, die ihm Kinder als Gegenzug für Geschenke überreicht haben. Früher, als er noch mit Hund im Auto unterwegs war, bekam der Vierbeiner auch gerne mal ein Stück Schinken oder eine Wurst.

Bleibt noch die Frage, ob Siemer der Familie aus Visbek helfen könnte. Leider ist er schon lange ausgebucht. Die ersten Termine sichern sich Familien in der Regel schon direkt nach der Bescherung. Wer also heute noch keinen Weihnachtsmann hat, muss sich wohl bis 2020 gedulden. Gefragt sind die Gabenbringer allerdings immer noch.