Katja Radvan tritt „Linken“ bei

Landkreis – Die kürzlich aus der SPD ausgetretene Hatter Kreistagsabgeordnete Katja Radvan ist jetzt der Partei „Die Linke“ beigetreten. Das teilte die Wildeshauser Kreistagsabgeordnete der Linken, Kreszentia Flauger, mit.

„Für mich war es nach meinem Austritt aus der SPD die Frage, welche Partei meinen politischen Überzeugungen am meisten entspricht. Mir ist sehr wichtig, dass etwas gegen die zunehmende soziale Ungleichheit getan wird. Darum habe ich mich für die Linke entschieden. Auch die linke Forderung einer konsequenten, aber sozialen Klimapolitik finde ich notwendig und richtig“, begründete Radvan ihren Schritt in der Mitteilung und führte weiter aus: „Ich habe bereits einige Mitglieder des Kreisverbandes kennenlernen können und fühlte mich dort willkommen. Die Atmosphäre und der Umgang untereinander gefallen mir gut, und ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit.“

Flauger erklärte dazu: „Über Radvans Eintritt in unsere Partei freuen wir uns sehr. Wir haben sie umgehend in unsere Kreistagsfraktion aufgenommen, wo sie für uns eine willkommene Verstärkung sein wird. Mit ihr haben wir nun auch erfreulicherweise wieder ein Ratsmitglied in Hatten und die damit verbundenen Möglichkeiten, dort unsere Positionen einzubringen. Radvan wurde mit beeindruckend vielen Stimmen in Personenwahl in ihre Mandate gewählt und es ist natürlich wertvoll, eine so erfolgreiche Kommunalpolitikerin in unseren Reihen zu haben.“

Noch nicht entschieden ist nach Radvans Angaben, in welcher Form sie ihre Arbeit im Hatter Rat fortsetzen wird: „Ob ich als Einzelmandatierte im Rat weiterarbeiten werde oder ob es eine Gruppenbildung geben wird, ist noch offen. Dazu wird es in den nächsten Tagen noch Gespräche geben.“

Auch die Zuordnung der Ausschusssitze der Linken-Fraktion im Kreistag ist noch offen und wird in den nächsten Tagen in der Fraktion gemeinsam entschieden werden, so Flauger. dr