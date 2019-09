Katholische Gemeinde feiert Pfarrfest

Open-Air-Messe und gemütliches Beisammensein in Varnhorn

+ Kinder konnten Drachen basteln und bemalen. Fotos: bor

Varnhorn/Wildeshausen – Unter dem Motto „Gemeinschaft verbindet“ fanden sich am Sonntag Katholiken der St.-Peter-Gemeinde aus Wildeshausen und Ahlhorn beim Sportplatz in Varnhorn in der Gemeinde Visbek ein. Nur ein paar Kilometer außerhalb der Kreisgrenze feierte Pfarrer Ludger Brock eine Open-Air-Messe. Im Anschluss wurden die Würste auf den Grill gelegt, und bei gutem Wetter kamen die Gemeindemitglieder miteinander ins Gespräch. Im Vorfeld hatten Brock und Anne Demberg von Pfarreirat in Bezug auf die Brandstiftung in der St.-Peter-Kirche deutlich gemacht, dass „wir uns nicht unterkriegen lassen“.