Kartoffelsalat ragt kulinarisch heraus

Wildeshausen – Rund eine halbe Tonne Kartoffelsalat produziert die Firma Heinemann in Wildeshausen täglich. Einer von vielen Mittelständlern der Kreisstadt, der jetzt eine besondere Auszeichnung in Empfang genommen hat: Am Montag zeichnete Ministerpräsident Stephan Weil den Kartoffelsalat Heinemann als einen von 60 „Kulinarischen Botschaftern Niedersachsens“ in diesem Jahr aus.

„Wir versuchen, ohne Zusätze zu arbeiten“, erklärt Geschäftsführer Benjamin Heinemann, der das an der Daimlerstraße ansässige Familienunternehmen führt. Vater Helmut ist Seniorchef, während sich Bruder Matthias um den landwirtschaftlichen Teil kümmert. In Spohle, gut 20 Kilometer nordwestlich von Oldenburg, wachsen die Kartoffeln, die in Wildeshausen zu Salat verarbeitet werden. Als Zutaten dienen neben den Erdäpfeln vor allem Mayonnaise, Gurken und Kräuter.

Eine Mischung, die in vielen Haushalten gerade in der Grillsaison häufig auf dem Tisch steht. Bei Heinemann werden die prämierten Kartoffelsalate allerdings für Großküchen und Gastronomen hergestellt. Und das mit „mehr Geschmack, weil wir ein kurzes Mindesthaltbarkeitsdatum haben“, so Geschäftsführer Heinemann. Die Firma stelle keine industriellen Waren, sondern „Hausmannskost“ her.

Eine Meinung, die offenbar auch eine fünfköpfige Jury aus Spitzenköchen, Sensorik-Experten, Marketing-Fachleuten und Produktentwicklern teilte, die den Kartoffelsalat bewertete. „Alle ,Kulinarischen Botschafter Niedersachsens‘ sind Lebensmittel, die sensorisch, das heißt in Geschmack, Aussehen, Geruch und Haptik, deutlich überdurchschnittlich in der jeweiligen Produktkategorie bewertet wurden und deshalb beispielgebend sind“, heißt es in einer Mitteilung vom Land. Die Lebensmittel müssen „meisterlich in kompromissloser Qualität hergestellt werden und dürfen keine schönenden oder verbilligenden Zusatz-, Hilfs- oder Füllstoffe enthalten“. Weitere Auswahlkriterien seien die Produktidee sowie eine authentische, transparente Produkt- und Unternehmensgeschichte.

Ministerpräsident Weil sagte bei der Preisverleihung: „Das Label steht für die herausragende Vielfalt regionaltypischer Spezialitäten und für Genuss aus unserem Land.“ Der Wettbewerb um die Auszeichnung leiste einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförderung und stärke die Agrar- sowie Ernährungsbranche. Im Lebensmitteleinzelhandel seien die „Kulinarischen Botschafter Niedersachsens“ ebenfalls gefragt. Auch hier werde das Label als Auszeichnung für Exzellenz, regionale Herkunft und Produktverantwortung geschätzt.

Beworben hatten sich in diesem Jahr insgesamt 77 niedersächsische Unternehmen mit 146 verschiedenen Produkten. Unter den Siegern sind auch Butterkuchen und Kürbisstuten der Landbäckerei Tönnjes aus der Gemeinde Ganderkesee. Der Wettbewerb „Kulinarisches Niedersachsen“ ist ein Erfolgsmodell, wie das Land in seiner Mitteilung schreibt. Seit 2010 reichten Firmen mehr als 1 300 Lebensmittel zur Begutachtung und Verkostung ein, von denen 349 Produkte eine Auszeichnung erhielten. Veranstaltet wird der Wettbewerb von der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft. bor