Karlheinz Franke feiert Montag seinen 90. Geburtstag

Ehemaliger Leiter des Kreisaltenheims

+ Wird am Montag 90 Jahre alt: Karlheinz Franke.

Wildeshausen – „Beweglichkeit bis ins hohe Alter!“ steht auf dem Schild, das Karlheinz Franke auf seinem Elektromobil sitzend hochhält. Keine Frage, der ehemalige Leiter des Kreisaltenheims in Wildeshausen hat Humor und geht damit auch das Älterwerden an. Der pensionierte Diakon feiert an diesem Montag seinen 90. Geburtstag und ist geistig noch rege. Das Glück war ihm ja auch quasi in die Wiege gelegt. Das Sonntagskind wurde am 6. April 1930 in Frankfurt an der Oder geboren.