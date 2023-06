Karim Thole aus Wildeshausen konstruiert Brücke und landet bundesweit auf Platz 5

+ © GTorsten George/BIngK. Prämiert: Karim Thole (M.) zusammen mit Ingolf Kluge (Vizepräsident der Bundesingenieurkammer) sowie Moderatorin Jessica Schöne. © GTorsten George/BIngK.

Wildeshausen – Der Wildeshauser Gymnasiast Karim Thole hat bei einem bundesweiten Schülerwettbewerb der Ingenieurkammer im Deutschen Technikmuseum in Berlin vor wenigen Tagen den fünften Platz seiner Altersklasse (Kategorie II ab Klasse neun) errungen. Zuvor hatte der 16-Jährige, der die zehnte Klasse besucht, beim Wettbewerb auf Landesebene gesiegt.

Das diesjährige Motto des „Junior.ING“ der Bundesingenieurkammer lautete „Brücken schlagen“. Aufgabe war es, eine Fuß- oder Radwegbrücke zu entwerfen und mit einfachen Materialien zu bauen. Die Gestaltung der Modelle verlangte den bundesweit rund 4.500 teilnehmenden Schülern nach Angaben der Ausrichter Fantasie und technisches Wissen ab. So musste die Konstruktion ein Gewicht von mindestens 500 Gramm in der Mitte der Brücke tragen können.

Im vergangenen Jahr war Thole über das Wildeshauser Gymnasium schon einmal angetreten. Damals belegte er in Niedersachsen den zweiten Platz. Diesmal fand sich kein Lehrer für die Betreuung, weshalb der Jugendliche sich alleine bewarb und mit seinem ungewöhnlichen Design mit einer Seilkonstruktion auffiel. Für den ersten Platz reichte es zwar nicht, aber es dürfte für den Wildeshauser Ansporn sein, sich weiter mit Ingenieurwissen zu beschäftigen. Der Berufswunsch des jungen Mannes geht jedenfalls dort hin.

Fünfköpfige Fachjury

Ausgewählt wurden die Preisträger von einer fünfköpfigen Fachjury unter dem Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Helmut Schmeitzner, Vorstandsmitglied der Bundesingenieurkammer. Der Juryvorsitzende zeigte sich vom Engagement aller Beteiligten begeistert: „Der Schülerwettbewerb ‚Junior.ING‘ beweist erneut, wie groß das Potenzial für hervorragende planende und ausführende Bauingenieure der nächsten Generation in Deutschland ist. Im Bundesentscheid werden die ‚Sieger der Sieger‘ aus den Landeswettbewerben ausgezeichnet. Sie stehen stellvertretend für all die vielen Schüler – und die sie unterstützenden Lehrer –, die über Monate hinweg zusätzlich zum normalen Schulbetrieb ein großes Maß an Engagement, Fleiß und Teamgeist an den Tag gelegt haben, um ihre ganz persönliche Vision vom Brückenschlagen umzusetzen.“