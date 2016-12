Kapitel der „unendlichen Geschichte“ abgeschlossen

Rat beschließt Anpassung des Vertrages / Investor erstellt 71 Parkplätze am Bahnhof

+ Am Wildeshauser Bahnhof entstehen jetzt insgsamt 71 Parkplätze, vond denen 44 auf Dauer öffentlich zugänglich sind. - Foto: Dejo

wildeshausen - Von Joachim Decker. „Ich hoffe, dass wir die Kuh vom Eis bekommen“, betonte Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski, als es am Donnerstag während der Ratssitzung in der Gaststätte Schönherr in Düngs-trup um das Thema „Parkplätze am Bahnhof“ ging. Und sie kam vom Eis: Bei vier Gegenstimmen und sechs Enthaltungen sprach sich der Rat für die Änderung des Durchführungsvertrages für den Bebauungsplan aus.

Damit ist ein weiteres Kapitel einer „unendlichen Geschichte“ abgeschlossen. Lange Zeit hatte es lebhafte Diskussionen um die Festsetzungen im bestehenden Vertrag mit Investor Frank Stöver gegeben. Waren ursprünglich 70 Parkplätze angedacht, so wurde diese Zahl den Änderungsklauseln folgend für die Ratssitzung am 27. Oktober auf 25 bis 30 reduziert. Damit aber wollte sich das Gremium nicht anfreunden. Die Entscheidung wurde bis nach Vorliegen des Verkehrsgutachtens in die letzte Ratssitzung des Jahres verschoben.

Bis Donnerstag hatte es noch einige Gespräche und Verhandlungen sowie eine Ergänzung des Investors gegeben. Zudem hatten sich die Fraktionen mit diesem Thema beschäftigt. „Es waren erträgliche Gespräche, sodass wir die Änderung des Vertrages gestalten konnten, der nun sogar Vorteile für die Stadt bringt. Wir stehen besser da als bei der ersten Festsetzung“, so Kuraschinski.

Damit sprach er die Tatsache an, dass Stöver nun 71 Parkplätze schafft, von denen vertraglich 44 auf Dauer öffentlich zugänglich und nutzbar sein müssen. „Das heißt, dass diese Flächen stets für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen müssen. Auch dann, wenn der Investor durch andere Bauvorhaben weitere Plätze als die 27, die ihm nun bleiben, benötigt.“ Genau das sei im ursprünglichen Vertrag nicht der Fall gewesen.

Karl Schulze Temming Hanhoff hatte den Antrag gestellt, die Beschlussempfehlung zu kippen und den Grundstückskaufvertrag rückabzuwickeln, was für den Rat kein Thema war.

„Wir sollten diese Sache jetzt endlich zum Abschluss bringen. Die Flächen, die zur Verfügung gestellt werden, reichen aus, es gibt doch nun eine klare Regelung“, betonte Rainer Kolloge (UWG). In die gleiche Kerbe schlug Hartmut Frerichs (SPD): „Wir müssen jetzt den Beschluss fassen, damit das Thema ein Ende hat. Schließlich muss auch der Hallenbau beginnen, damit die Kleiderkammer einziehen kann. Bekanntlich wird die andere sonst vom Landkreis dicht gemacht.“

Auch Kreszentia Flauger (Linke) forderte eine positive Entscheidung: „Der Investor ist jetzt schlechter gestellt als vorher. Außerdem haben wir ihm viel zu verdanken. Wir hätten aus dem Bahnhof nicht das machen können, was er heute ist.“