Kanutour auf dem Weg in die Ehe

Fünf Paare paddeln auf der Hunte

+ Start für fünf Paare und die Begleiter. Foto: Hansemann

Wildeshausen – Wer heiraten möchte, begibt sich auf unbekanntes Gebiet im Leben – und nicht immer ist klar, wer wann das Ruder in der Hand halten sollte. Genau diese Situation simulierte ein Ehevorbereitungskurs, der nun schon zum zehnten Mal auf der Hunte angeboten wurde. Sabine Orth, Theologin für Ehe, Familie und Alleinerziehende beim Bischöflich Münsterischen Offizialat in Vechta, hatte ihn sich 2009 erdacht. „Und mittlerweile wird er auch in anderen Bistümern angeboten“, erzählte sie. Unter der Leitung des Teams „Vamos“ (Sebastian Orth, Hanna Preut, Christian Bolten) und mit Petra Furmanek sowie Christoph Warnking ging es für fünf Paare am Sonnabend ab 11 Uhr am Anleger bei der Wildeshauser Wallschule ins Wasser, um bis zu Oelmühle in Dötlingen zu paddeln. „Man kann viel über sich lernen“, hat Sabine Orth die Erfahrung gemacht. „Unter anderem auch, dass man sich besonders auf den Partner verlassen kann.“ dr