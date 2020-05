Wer kann Kittel nähen oder Material spenden?

Wildeshausen – Zur Unterstützung der medizinischen Versorgung im Rahmen der Corona-Pandemie werden nach Auskunft der Kreisverwaltung in Wildeshausen weiterhin Helfer aus medizinischen, pflegerischen und rettungsdienstlichen Berufsfeldern gesucht. Ein entsprechendes Formular zur Anmeldung mit dem Titel „Helfer-Registrierung“ finden Interessierte im Internet unter www.oldenburg-kreis.de im Themenbereich Coronavirus.

Der Landkreis Oldenburg, das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser und die Johanniter bedanken sich in diesem Rahmen ausdrücklich bei den bislang weit über 100 freiwilligen Helfern, die sich in das Helferportal auf der Internetseite des Landkreises eingetragen haben.

Dank an ehrenamtliche Näherinnen

Ebenfalls bedankt sich der Landkreis Oldenburg bei den Näherinnen der Ländlichen Erwachsenenbildung in Niedersachsen für die Anfertigung von dringend benötigten Schutzkitteln für Pflegeheime und ambulante Pflegestellen. Hierfür werden allerdings noch weitere „Nähkreise“ gesucht, die in kurzer Zeit eine größere Anzahl von Schutzkitteln herstellen können. Der dafür erforderliche spezielle Stoff sowie die Nähanleitung werden von der Kreisverwaltung zur Verfügung gestellt. Interessierte können sich unter Telefon 04431/85593 oder per E-Mail an marion.einemann@oldenburg-kreis.de melden.

Es wird noch Material benötigt

Die Ländliche Erwachsenenbildung weist zudem darauf hin, dass noch Materialspenden wie Baumwollstoff (mindestens 60 Grad waschbar), Gummiband und Pfeifenreiniger benötigt werden. Diese können ab sofort an insgesamt sechs Standorten in der Stadt Oldenburg und den umliegenden Landkreisen abgegeben werden. In Ganderkesee werden die Materialien an der Schulze-Delitzsch-Straße 8 gesammelt. In Wildeshausen steht ein Behältnis an der Alhorner Straße 39 bereit und in Sandkrug an der Bümmersteder Straße 39.