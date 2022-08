Kalt duschen – und andere Probleme

Von: Gero Franitza

Unwägbarkeit für Kreis und Kommunen: die Verfügbarkeit von Erdgas im Winter. Symbolfoto: dpa © Symbolfoto: dpa

Landkreis/Großenkneten – Energiesparen ist schon jetzt das Gebot der Stunde. Und während niemand eine Prognose abgeben mag, wie sich die Situation aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine weiterentwickeln wird, bereiten sich nicht nur Firmen und Privatleute auf eine komplizierte Versorgungssituation im Winter vor.

Allein aufgrund ihrer Infrastruktur – von Verwaltungsgebäuden über Schulen bis hin zu Schwimmbädern – gibt es für den Landkreis Oldenburg und die Kommunen viele Stellschrauben, an denen sie ihren Verbrauch der neuen Lage anpassen müssen. „Wir haben uns selbstverständlich mit dem Thema auseinander gesetzt und Maßnahmen ergriffen“, berichtet Klaus Bigalke, Erster Gemeinderat der Gemeinde Großenkneten auf Anfrage unserer Zeitung. So seien zunächst die Heizungsanlagen in allen gemeindlichen Liegenschaften überprüft und die entsprechenden Temperaturen zurückgenommen worden. Darüber hinaus sei die Entscheidung getroffen worden, die Temperatur des Wassers in der Ahlhorn Lehrschwimmhalle nicht mehr zu erhöhen, so Bigalke weiter. Damit soll es konstant bei 28 Grad bleiben. Das treffe in diesem Falle besonders die Rehasport-Gruppe, die das Becken nutzt. Doch benötige das weitere Aufheizen des Wassers sehr viel Energie.

Strom, der für Lichterzeugung genutzt wird, stehe ebenfalls auf dem Sparplan der Gemeinde Großenkneten, berichtet der Erste Gemeinderat weiter: So werde künftig die Straßenbeleuchtung reduziert. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht werde nur noch jede dritte Lampe eingeschaltet bleiben. Danach erlöscht die Beleuchtung. Darüber hinaus habe die Verwaltung die Sportvereine gebeten, das Flutlicht der Sportplätze nur noch im „Trainingsmodus“ zu verwenden. Dabei sei die Leistung im Vergleich zum Vollbetrieb reduziert und es werde weniger Strom benötigt.

Energiesparen bei normalem Schulbetrieb?

Der Landkreis Oldenburg, der sich bereits seit März mit Einsparmaßnahmen beschäftigt (wir berichteten), sieht sich in Hinblick auf seine Schulen in einer komplizierten Lage. „Da besteht ein gewisser Zwiespalt“, sagt Schulamtsleiter Maik Ehlers. Dass gegenwärtig in allen Sporthallen nur noch kalt geduscht werden kann, sei dabei der kleinere Teil. Diese Regelung werde noch bis zum Ende der Sommerferien aufrechterhalten. Danach werde neu entschieden werden müssen, ob diese Maßnahme im neuen Schuljahr weiter bestehen bleiben soll, oder das Warmwasser komplett abgestellt bleibt. Dann müsse auch geprüft werden, ob – und wie – Sportunterricht überhaupt noch möglich sein könne.

Problematischer seien jedoch die bislang nicht gelieferten Lüftungsanlagen für die Klassenräume. Die bestellten Geräte hätten im Sommer installiert werden sollen, so Ehlers. Doch bislang seien die Geräte nicht geliefert worden. Eingedenk eines möglicherweise bevorstehenden Corona-Winters bereite dies Probleme: Denn ohne die Anlagen seien die Schulen im Zweifelsfall wieder gezwungen, alle 20 Minuten lüften zu müssen.

Es könnte teurer werden

Ein weiteres Problem: Der Landkreis müsse neue Verträge für seine Erdgas-Versorgung ausschreiben, die bestehenden laufen Ende des Jahres aus. Doch bislang habe aufgrund der unübersichtlichen Lage noch kein Anbieter ein Angebot abgegeben. Das bedeute, dass der Landkreis in die Grundversorgung rutschen könnte – mit dann möglicherweise steigenden Kosten.

Doch, das betont Ehlers abschließend: Die Lage ist gegenwärtig völlig unklar – definitive Aussagen ließen sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht treffen.