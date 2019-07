Fugen des historischen Rathauses werden erneut freigehämmert

Wildeshausen – Es war einmal ein Rathaus, das im 14. Jahrhundert erbaut und 1979 gründlich restauriert wurde. Im Jahr 2016 beschloss die Stadt Wildeshausen, die maroden Fugen des Gebäudes freizuklopfen und mit Muschelkalk füllen zu lassen.

Die Arbeiten begannen, doch als Teile der Fassade fertiggestellt waren, monierten Experten, dass der Kalk nicht geeignet war, und man hämmerte ihn teilweise wieder heraus. Es wurde neuer Kalk benutzt, doch der wurde nicht fachgerecht verarbeitet, sodass nun fast am gesamten Gebäude die Fugen noch tiefer ausgekratzt werden müssen, um die Fassade zu schützen. Wann diese Arbeiten beginnen, weiß derzeit niemand so genau. Wann sie beendet werden sollen? Darüber gibt es auch keine Prognosen.

Wer diesen Verlauf in Kurzform hört, denkt unwillkürlich an eine erfundene Geschichte. Doch tatsächlich steht das Wildeshauser Rathaus seit rund drei Jahren in Teilen ohne Putzmörtel da, weil die bisher beauftragte Firma aus Westoverledingen (Kreis Leer) von Anfang an gepfuscht hat (wir berichteten mehrmals). Jetzt ist die unbefriedigende Zusammenarbeit mit dem Betrieb beendet worden – nach vielen Versuchen, die Handwerker zur Weiterarbeit zu bewegen. „Wir werden Schadenersatz einklagen“, so Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge. Man habe mit der Firma einen Fehlgriff getan, obwohl sie Eignungspapiere vorgelegt habe.

+ Verputzt und verpfuscht: Hier muss der Muschelkalk wieder herausgeschlagen werden, um die Fugen neu zu füllen. © dr

Nach Auskunft von Baudezernent Manfred Meyer wurde bereits ein neues Unternehmen, ein kleiner Handwerksbetrieb aus dem Emsland gefunden, das jetzt die komplette Sanierung übernimmt. „Die Mitarbeiter müssen dann noch viel tiefer in den Kalk hineingehen, als es vorher schon der Fall war“, sagt Meyer. Selbst der später eingefügte Kalk sei nicht fachgerecht ins Mauerwerk eingebracht worden, so die ernüchternde Bilanz. Der Baudezernent sieht die Entwicklung aber recht gelassen. Es gebe leider immer wieder Pfusch am Bau. Bei einem derart prominenten Bauwerk wie dem Rathaus falle das eben schneller auf und sei mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Nun hoffe er jedoch, dass die Maßnahme bald zu Ende gebracht werden könne. Vor Herbst würden die Arbeiten jedoch nicht beginnen, zudem seien sie extrem witterungsabhängig.

„In den vergangenen Monaten wäre es dafür deutlich zu heiß gewesen“, so Meyer. Aber auch bei Kälte könnten die Arbeiten nicht ausgeführt werden, hatte der Baudezernent schon Ende des vergangenen Jahres ausgeführt.

Aus Sicht des Denkmalschutzes ist die Situation an dem historisch wertvollsten Gebäude im städtischen Besitz noch nicht dramatisch. Das Mauerwerk habe den Winter gut überstanden, so Denkmalschützer Stefan Effenberger in einer Einschätzung vor ein paar Wochen. Seinen Angaben zufolge lauere die Gefahr darin, dass Feuchtigkeit in die Fugen eindringt und sich dann bei Minusgraden so ausweitet, dass es zu Schäden kommt. „Im Sommer kann die Feuchtigkeit wieder verdunsten“, erklärte Effenberger.