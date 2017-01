Hauptschulfirma „Der fair(n)e Laden“: Kakao und Tee neben Geld

Wildeshausen - Mal läuft das Geschäft gut und an anderen Tagen doch eher schleppend. Das ist das Fazit der Neuntklässler der Wildeshauser Hauptschule, die auch am Dienstag wieder mit einem Stand ihrer Schülerfirma „Der fair(n)e Laden“ in der Schalterhalle der Oldenburgischen Landesbank (OLB) in der Kreisstadt vertreten waren. „Wir sind hier regelmäßig am Dienstag für eine Stunde. Montags sind die Zehntklässler hier“, erzählte Timo Hellmann, der gemeinsam mit Steve Berendt und Chris Richter die Waren angeboten hat.

So warteten auf die Kunden neben Kaffee, Kakao, Schokolade und Gewürzen auch Honig, Bonbons sowie einige andere Kleinigkeiten. „Das sind alles fair gehandelte Artikel“, betonte Steve. „Die beziehen wir aus einem Laden in Oldenburg.“ Außerdem würden die Artikel im Lehrerzimmer des Gymnasiums sowie in der Hauptschule selbst verkauft. „Zudem sind wir auf den verschiedenen Märkten in der Stadt regelmäßig vertreten“, erzählte Timo.

Allerdings ist es nicht nur die Ware, die von den Schülern an den Mann gebracht wird. Vielmehr sind es auch reichlich Informationen, die sie für die Kunden parat haben. „Es ist schon eine interessante Sache, mit solchen Artikeln zu handeln“, so Timo. Viele Kunden seien stark daran interessiert, woher die verschiedenen Waren kommen.

„Wir wollen uns schon bald den Laden in Oldenburg einmal anschauen. Derzeit wird die Ware schriftlich bestellt“, erzählten die Jungs. Ein großer Vorteil sei, dass die Sachen vier Wochen vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums gegen neue eingetauscht werden könnten. „Die werden dann im Geschäft in Oldenburg verkauft, wo der Absatz natürlich deutlich größer ist als bei uns.“

