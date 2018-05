ALDRUP - Ein Kabelbrand in der Nähe der Backstraße des Unternehmens Agrarfrost in Aldrup hat am Sonntagabend um 20.34 Uhr die Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup und Colnrade auf den Plan gerufen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache. Mitarbeiter sollen das Feuer entdeckt und in der Entstehung gelöscht haben. Großer Schaden entstand offenbar nicht. Der Einsatz währte etwa eine Stunde.