Justin Patzner aus Wildeshausen Vize-Europameister auf dem Jetski

Von: Ove Bornholt

Teilen

Auf dem „Treppchen“: Justin Patzner (links) ist Vize-Europameister geworden. © Arek Rejs

Jetski-Sport: Der Wildeshauser Justin Patzner fährt vorne mit. Der 18-Jährige ist bei der Europameisterschaft Zweiter geworden.

Wildeshausen – „Es war eine unglaubliche Erfahrung“, sagt der Wildeshauser Justin Patzner über die Jetski-Weltmeisterschaft auf Sardinien. Der 18-Jährige landete dabei auf dem zwölften Platz – auch weil er im letzten von drei Läufen einen Unfall hatte. Dafür hat es der junge Mann bei der darauffolgenden Europameisterschaft in Ungarn und Litauen aufs Treppchen, nämlich den zweiten Platz, geschafft. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet der Vize-Europameister von intensiven und harten Rennen.

Zuletzt hatten wir im Sommer vergangenen Jahres über den jungen Wildeshauser berichtet, der deutscher Meister geworden war. Inzwischen ist Patzner in eine andere Jetski-Klasse gewechselt, mit deutlich mehr PS und Gewicht. Statt wie bisher mit 90 Kilometern pro Stunde ist er nun mit bis zu 130 „Sachen“ auf dem Wasser unterwegs. Außerdem sei der Jetski jetzt deutlich schwerer. „Das Gewicht muss man auch halten können“, so der Teenager, der ganz schöne Oberarme entwickelt hat.

Harte Konkurrenz

Der Wettkampf sei aber nicht nur wegen des neuen Fahrzeugs schwierig. „Die Konkurrenz ist ganz schön hart“, berichtet der jüngste Teilnehmer, der bei der Europameisterschaft gegen 15 andere Fahrer antrat. Trotzdem hat sich der Wildeshauser durchgesetzt. Beim ersten Lauf der EM in Ungarn landete er genau wie beim zweiten und letzten Lauf in Litauen auf dem dritten Platz. Dieses Mal profitierte er vom Ausfall eines Mitfahrers und stand so am Ende auf dem zweiten Platz. „Es war ein unglaubliches Gefühl, nach all den Herausforderungen und einem großartigen Rennen dort zu stehen“, so Patzner.

Mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde fährt Justin Patzner übers Wasser. © Arek Rejs

In einem Video ist dank einer Helm- oder Fahrzeugkamera zu sehen, wie ein anderer Fahrer mit Höchstgeschwindigkeit übers Wasser schießt. Plötzlich taucht links von ihm Patzners Jetski mit der Nummer 94 auf. Beide Fahrzeuge kollidieren und der andere Fahrer geht unfreiwillig baden. Im Jetski-Sport ist so etwas nicht ungewöhnlich. Das sei ein normaler Rennunfall, findet der 18-Jährige. Da bleibe nichts zurück.

Die neue Klasse „gefällt mir viel besser“, sagt der junge Mann, der die Herausforderung annimmt. Der nächste Wettkampf ist die deutsche Meisterschaft, und kommendes Jahr will er dann wieder bei der EM und WM antreten. „Dann hoffentlich mit besseren Ergebnissen bei der Weltmeisterschaft“, zeigt sich Patzner ehrgeizig.

Der Wildeshauser fährt schon seit vier Jahren Jetski – kein günstiger Sport. Sein Vater Mirko Brinkert unterstützt den angehenden Werbetechniker, der bei der Firma Iken in Wildeshausen lernt. Der Vater betreibt in Goldenstedt die Firma „Performance Racing“, die sich um die Reparatur, das Tunen und die Gestaltung von Jetskis kümmert. Außerdem gibt es einige Sponsoren für den jungen Sportler.