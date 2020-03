Jungen Dieb bestraft

AUS DEM GERICHT: 20-Jähriger muss zahlen

+ Ladendiebstahl lohnt sich nicht. Diese Erfahrung machte ein 20-Jähriger im Amtsgericht. Foto: dpa

Wildeshausen – Gelegenheit macht Diebe. Dieses Sprichwort bestätigte sich am 29. Juli 2019 um 6.45 Uhr im E-Center am Westring in Wildeshausen. Dort nutzte der 20-jährige Mitarbeiter eines Serviceunternehmens einen scheinbar unbeaufsichtigten Augenblick, um bei seiner Reinigungstätigkeit Kosmetika und Kopfhörer im Gesamtwert von 178,28 Euro einzustecken und in einer Mülltüte aus dem Laden zu schmuggeln. Er wurde beobachtet und in dieser Woche von der Jugendrichterin im Amtsgericht zu einer Zahlung von 200 Euro als Geldauflage verurteilt.