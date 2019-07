Junge Schauspieler üben für „Cats“ und Co.

Kinderferienwoche: 27 Teilnehmer führen am Freitag Musicals in der Alexanderkirche auf

+ Stehen in den Startlöchern: Die Kartons der Kinder symbolisieren Lokomotiven. Sie spielen das Musical „Starlight Express“ nach. Fotos: Bornholt

Wildeshausen – Die 27 Mädchen und Jungen, die in Wildeshausen an der Kinderferienwoche der evangelischen Kirchengemeinde teilnehmen, üben seit Montag für verschiedene Musicals, die sie am Freitag, 12. Juli, ab 18 Uhr in der Alexanderkirche aufführen wollen. Am Dienstag war ordentlich Trubel im Remter und davor. Denn anders als bei Profi-Schauspielern fertigen die Kinder ihre Kostüme und Requisiten für „Cats“ und Co. selbst.