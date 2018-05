Im Juli entscheiden Bürger über Tonne

Wildeshausen - Bald hat der Bürger das Wort: Vom 1. bis zum 31. Juli ist eine Umfrage zur möglichen Einführung einer gelben Tonne im Landkreis Oldenburg geplant. Wie genau diese Befragung über die Bühne gehen soll, wird die Kreisverwaltung noch mitteilen.

Erst einmal geht jetzt das aktuell erarbeitete Abfallwirtschaftskonzept 2018plus ins formelle Beteiligungsverfahren. In dem knapp 90-seitigen Papier geht es darum, wie der Landkreis den Müll seiner Bürger in den kommenden Jahren entsorgt. Sowohl Gemeinde und Verbände als auch Bürger haben vom 1. bis zum 29. Juni die Gelegenheit, Einwendungen gegen den bereits im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss diskutieren Entwurf vorzubringen. Dieser liegt in den Rathäusern der kreisangehörigen Gemeinden und im Kreishaus in Wildeshausen, Zimmer 254, aus und kann zu den üblichen Bürozeiten eingesehen werden. Ein entsprechendes PDF-Dokument findet sich auch auf der Internetseite des Landkreises.

Die im Beteiligungsverfahren vorgebrachten Anregungen und Bedenken sind von der Verwaltung zu bewerten. Anschließend wird über einen Erörterungstermin entschieden. Nach erneuter Beratung im Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss wird das Konzept 2018plus dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt. Dann sollen auch die Ergebnisse der Bürgerbefragung vorliegen. Weitere Fragen zum Verfahren beantwortet die Kreisverwaltung unter Telefon 04431/85343.

www.oldenburg-kreis.de