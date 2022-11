Jugendlicher erhält in Wildeshauser Läden Nikotin oder harten Alkohol

Jugendliche können in Wildeshausen offenbar recht leicht harten Alkohol kaufen. © dpa

Wildeshausen – Diese Erkenntnis stimmt nachdenklich: Offenbar ist es für Jugendliche in Wildeshausen recht einfach, in Läden und Tankstellen an Alkohol und Nikotinprodukte zu kommen.

Bei Alkohol- und Nikotintestkäufen in der Kreisstadt Wildeshausen kontrollierten Mitarbeiter des Jugendamtes und der Polizei kürzlich insgesamt fünf Verkaufsstellen. Darunter Supermärkte und Tankstellen.

„Leider konnte die eingesetzte minderjährige Testkaufperson an allen fünf Verkaufsstellen hochprozentige alkoholische Getränke oder Nikotinprodukte erwerben“, heißt es von Landkreis. „Ein ernüchterndes Ergebnis.“

Der Appell der Behörden lautet, den Schutz der Jugend, in mitunter emotional schwierigen und belastenden Zeiten durch die Corona Pandemie, Konflikte und möglichen Zukunftssorgen, besonders gut im Blick zu behalten.

Ausweiskontrolle manchmal nicht gewissenhaft

Vom Verkaufspersonal sollte stets das Vorzeigen des Personalausweises verlangt werden. Das geschah an vier der fünf Verkaufsstellen nicht. Bei einer Ausweiskontrolle genügt es dann aber auch nicht, nur auf das Geburtsjahr der Kunden/innen zu schauen. So ließ sich in einem Fall das Verkaufspersonal den Ausweis zwar zeigen, verrechnete sich aber bei der Bestimmung des tatsächlichen Alters und ein Verkauf kam zustande.

Der Landkreis Oldenburg führt in regelmäßigen Abständen behördlich begleitete Alkohol- und Nikotintestkäufe im Kreisgebiet durch. Vor drei Jahren hatte eine jugendliche Person in einemGetränkemarkt verbotswidrig eine Flasche Weinbrand erwerben können.

„Um die Gewerbetreibenden hinsichtlich der Abgabe von Alkohol nach den jugendschutzrechtlichen Bestimmungen zu sensibilisieren, wird im Anschluss an einen Testkauf stets ein Gespräch mit dem Verkaufspersonal, dem Besitzer oder dem Marktleiter geführt“, betont der Landkreis. „Ferner wird darauf hingewiesen, dass es in regelmäßigen Abständen behördlich begleitete Alkoholtestkäufe gibt.“