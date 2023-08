Jugendliche überfallen und berauben 15-Jährigen in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Überfall in Wildeshausen. © Wolfgang Maria Weber/imago/Symbolbild

Wildeshausen – Ein 15-jähriger Wildeshauser ist am Mittwoch gegen 20 Uhr von Jugendlichen niedergeschlagen und beraubt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen sowie Hinweisgebern.

Der 15-Jährige war nach eigenen Angaben zu Fuß auf dem Weg zu Freunden und nutzte dabei einen Feldweg zwischen der Wallschule und der Hunte in Wildeshausen. Er war etwa auf Hälfte der Strecke in Richtung Grillplatz am Stockenkamp, als ihm drei Personen entgegenkamen und unvermittelt zu Boden schlugen. Die Täter forderten ihr Opfer zur Herausgabe von Geld auf´und erhielten offenbar einen geringen Betrag. Dann flohen sie in Richtung der Straßen „Im Hagen“ und Heemstraße.

Jugendlicher im Gesicht verletzt

Der 15-Jährige erlitt blutige Verletzungen im Gesicht, die eine Behandlung im Krankenhaus Johanneum erforderlich machten. Bei der folgenden Anzeigenaufnahme gegenüber der Polizei beschrieb er die jugendlichen Täter als etwa 15 bis 17 Jahre alt und von normaler Statur. Sie sollen schwarze Haare und dem Aussehen nach südosteuropäischer Herkunft sein. Einer der Täter trug demnach einen roten Trainingsanzug, ein anderer hatte eine schwarze Weste, einen grauen Pullover und eine schwarze Hose an.

Wer weitere Angaben zu den beschriebenen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.