Wildeshausen: Einbrüche in sieben Kellerräume

Wildeshausen – Unbekannte haben in Wildeshausen aus gleich sieben Kellerräumen Werkzeug gestohlen.

In der Zeit von Montag, 9. Januar, 21 Uhr, bis Dienstag, 10. Januar, 6 Uhr, kam es laut Polizeibericht zu einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrparteienhauses an der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen. Unbekannte Personen hebelten die Türen von insgesamt sieben Kellerräumen auf und entwendeten Werkzeug. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/ 941115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Mit dem Auto überschlagen

Ein 18-Jähriger ist in Wildeshausen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Wagen überschlagen. Er blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht von Dienstag am Montag gegen 8.50 Uhr. Der 18-Jährige aus Delmenhorst befuhr mit einem Peugeot die Goldenstedter Straße. Beim Überholen eines anderen Fahrzeugs kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Schadens beziffert die Polizei mit 5.000 Euro.

Einbrecher in Ganderkesee

Einbrecher haben am Samstag in Ganderkesee Schmuck erbeutet. Laut Polizei brachen die Unbekannten am Samstag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr an der Wittekindstraße in der Nähe des Spielplatzes in das Wohnhaus ein. Nachdem sie sich durch ein Fenster Zutritt zum Haus verschafft hatten, wurde das Haus nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Zahlreiche Autos beschädigt

Auf dem Parkplatz des Berufsförderungswerks in Bookholzberg sind von Mittwoch auf Donnerstag 40 Fahrzeuge beschädigt worden. Die Polizei hat die Täter gefasst. Es entstand hoher Sachschaden.

Die jungen Täter waren in der Zeit von Mittwoch um 19 Uhr bis Donnerstag um 13.15 Uhr auf dem Parkplatz an der Jasminstraße aktiv. Sie beschädigten die geparkten Fahrzeuge, indem sie die Embleme abbrachen und entwendeten. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizeiangaben rund 8.000 Euro.

Nach Hinweisen konnten zwei junge Männer aus der Gemeinde Ganderkesee ermittelt werden. Die beiden 16- und 18-jährigen Tatverdächtigen aus einer integrativen Einrichtung waren im Besitz von diversen Emblemen. Gegen sie ist ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet worden.