Jugendliche schlagen am Bahnhof zu

Vorfall erst durch Gerichtsprozess bekannt

Wildeshausen - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurden vor dem Jugend-Schöffengericht in Wildeshausen am Mittwoch ein Jugendlicher und ein Heranwachsender aus Wildeshausen verurteilt, die am 12. Juli vergangenen Jahres gegen 22 Uhr am Bahnhof einen Mann aus der Kreisstadt so stark verletzt haben sollen, dass er längere Zeit Beschwerden davon trug. Eine Schmerzensgeldforderung gab es allerdings nicht.