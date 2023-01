Jugend debattiert: Gymnasiasten messen sich im Wortwettstreit

Von: Dierk Rohdenburg

Eine Runde weiter bei „Jugend debattiert“: Steffen Henkensiefken, Malte Rademacher, Johanna Pauli und Lana Langen (v.l.). © dr

Das Wildeshauser Gymnasium hat die besten Schüler bei „Jugend debattiert“ ermittelt

Wildeshausen – Wie überzeuge ich in der Diskussion mein Gegenüber möglichst treffsicher von meinem Standpunkt? Keine leichte Frage, und schon gar nicht lässt sie sich einfach und schnell beantworten. Doch es gibt Regeln, wie eine Debatte erfolgreich geführt werden kann. Die Schüler des Wildeshauser Gymnasiums lernen das bereits in der neunten Klasse und können sich in den folgenden Jahren miteinander messen, wenn sie am Wettbewerb „Jugend debattiert“ teilnehmen.

Am Donnerstag war es in der Bibliothek wieder soweit, und am Ende erfuhren Johanna Pauli und Lana Langen (Sekundarstufe I) sowie Malte Rademacher und Steffen Henkensiefken, dass sie Schulsieger geworden waren und als Teilnehmer im Regionalwettbewerb im Gymnasium Syke gesetzt sind.

Das Thema für die Sekundarstufe I lautete diesmal: „Soll ein Schulfach ,praktische Lebensführung‘ eingeführt werden?“ Die älteren Schüler debattierten zum Thema: „Soll in Deutschland eine soziale Pflichtzeit eingeführt werden?“

Teilnehmer haben sich zwei Wochen lang vorbereitet

Jeder Teilnehmer bereitet sich bei dem Wettbewerb rund zwei Wochen lang auf das Thema vor, weiß aber nicht, ob er die Pro- oder Kontra-Position einnehmen soll. „Das erfahren wir erst 20 Minuten vorher“, berichtete Schüler Tim Alder. Ihn reizt es nach eigenen Angaben, über viele Themen zu diskutieren. Auch Malte Rademacher mag es, sich mit ganz neuen Themen zu beschäftigen. Alle Teilnehmer betonten, dass der Meinungsaustausch ja ein Grundgedanke der Demokratie sei.

Darauf legt auch Schulleiter Andreas Langen viel Wert. „Man kann durch die Diskussion auf einen neuen Reflexionszustand kommen“, sagte er. Mit Blick auf die Parlamentserstürmungen in den USA und Brasilien hält er das für einen elementaren Bestandteil der Demokratie. Gut debattieren zu können sei ein wesentliches Element in der Schule und zudem wichtig für die Berufsvorbereitung sowie Bewerbungsgespräche.

Schulkoordinatorin Anja Kramer hatte den Wettbewerb erstmals organisiert. Sie wurde dabei von Fachobfrau für Deutsch, Tanja Krönke, unterstützt, die das in den vergangenen Jahren übernommen hatte.

Gymnasium Wildeshausen schon seit 2013 dabei

Das Gymnasium beteiligt sich seit dem Jahr 2013 am Wettbewerb. Und das durchaus mit Erfolg. So war Stella Wolke im vergangenen Jahr nur wegen einer Corona-Erkrankung beim Bundesentscheid nicht mit dabei. Sie unterstützte aber am Donnerstag die Jury in der Schule und lobte die Debattierenden aus der Sekundarstufe II: „Das Level war sehr hoch. Ihr habt große Sachkenntnis gezeigt und seid gut aufeinander eingegangen.“

Positiv für alle Teilnehmenden war es, eine wohlwollende Bewertung von den Jurys zu behalten. Dazu gab es Tipps, was sie beim nächsten Mal noch besser machen können. Dazu gehörte unter anderem der Hinweis, die Redebeiträge kürzerzufassen und nicht zu viele Argumente in einen Beitrag zu packen.