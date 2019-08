Jüdischen Friedhof exakt vermessen

Baumumstanden ist der Jüdische Friedhof hier auf einer Luftaufnahme in der Mitte des Bildes zu sehen. Die farbige Markierung zeigt die Höhe der Messpunkte an.

Wildeshausen – Wie groß ist der Jüdische Friedhof in Wildeshausen? Wie viele Grabsteine stehen dort? Welche Höhe hat das Gelände? Das waren Fragen, die Simon Berndmeyer, Mario Joppich, Janis Hillen und Nane Scheffler im Rahmen eines Ausbildungsprojektes des Katasteramtes in der Kreisstadt geklärt haben.

Die angehenden Vermessungstechniker waren im vergangenen Jahr mehrere Tage vor Ort, um mit modernster Technik diemehr als 80 Grabsteine und die Topographie des vor rund 300 Jahren eingerichteten Friedhofs zu vermessen.

Die Planung und Ausführung des Projektes wurde von den Auszubildenden selbstständig vorgenommen. Sie bereiteten die Daten zu einer interaktiven und internetfähigen Karte auf, versahen sie mit Fotos der Grabsteine und übergaben den Datensatz sowie eine ausgedruckte Karte an Bodo Gideon Riethmüller als Vertreter des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen.

Der Leiter des Katasteramtes, Hajo Roßkamp, bedankte sich in diesem Rahmen für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, das Projekt auf dem Friedhof durchführen zu können. Zudem berichtete Roßkamp auch über den Hintergrund des Projektes.

Das Katasteramt stellt neben dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem weitere grafische Anwendungen für Bürger, verschiedene öffentliche Stellen oder auch gewerbliche Nutzer zur Verfügung. Diese Informationssysteme müssen ständig betreut und regelmäßig aktualisiertwerden. Für diese abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Aufgaben stellt das Katasteramt jedes Jahr junge Menschen ein, die sich gerne mit Computern und multimedialen Technologien beschäftigen, die Mathematik und Informatik mögen und frische Luft nicht scheuen.

Riethmüller freute sich außerordentlich über das Geschenk sowie das Engagement der jungen Menschen. „Es ist eine Win-win-Situation“, sagte er. Für den Landesverband sei es sehr wertvoll, nun verlässliche Daten zu haben.

Der Jüdische Friedhof in Wildeshausen wird seit 1707 in Quellen erwähnt. In diesem Jahr hatte Wolff Levi von der Stadt ein Stück unfruchtbares Land vor den Stadttoren gekauft und dort sein verstorbenes Kind beigesetzt.

Auf dem Friedhof wurden in der Folgezeit die in Wildeshausen und Umgebung verstorbenen Juden beigesetzt, insbesondere aus Harpstedt (Beisetzungen zwischen 1711 und 1907) und aus Kirchhatten (zuletzt 1888) und bis 1848 auch aus Delmenhorst, Ganderkesee und Berne. Zwischen den Juden dieser Orte bestanden damals enge verwandtschaftliche Beziehungen.