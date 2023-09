Das sind die Jubiläumskonfirmanden der Alexanderkirche in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Die Konfirmationsjubilare aus Wildeshausen. © Kramer

Vor vielen Jahren konfirmiert wurden die Senioren, die sich am Sonntag vor der Alexanderkirche in Wildeshausen eingefunden hatten.

Sie nahmen an einem Festgottesdienst mit Pastor Sven Evers aus Großenkneten und Lektorin Wiltrud Stanszus teil, der vom Laudatechor unter der Leitung von Kantor Ralf Grössler mitgestaltet wurde. Im Anschluss trafen sie sich zu einem Imbiss im Remter und lauschten danach zusammen mit weiteren interessierten Menschen der Orgelmatinee in der Kirche. Diese war ein Angebot der Kirchengemeinde zum „Tag des offenen Denkmals“. Sie wurde hauptsächlich von Derek Harrison, ehemaliger Chorleiter der Hertford Choral Society gestaltet, der an diesem Wochenende die Kirchengemeinde besuchte. Kantor Ralf Grössler spielte mit ihm zusammen ein Stück vierhändig (Fantasie in d-moll von Adolph Hesse).

Besonders aber übernahm der Praktikant der Kirchengemeinde, Tobias Wirth,den Orgelpart. Er ist derzeit Master-Student an der Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth.

Vor 75 Jahren konfirmiert wurden: Herbert Harms, Gertrud Schulenberg und Hilde Stolle.

Vor 70 Jahren konfirmiert wurden: Gertrud Depken, Hanna Gebken, Karl-August Hensch, Renate Kraft, Erna Pietschmann, Ursula Werner, Altrud Willberg und Liesel Wittrock.

Vor 65 Jahren wurden konfirmiert: Anneliese Bartetzko, Linde Bethke, Eckhard Gehrke, Doris Hauth, Heiner Hochkirch, Marlies Jöckel, Ursel Köhler, Annelie Kulke, Christa Lüllmann, Horst Pageler, Gitta Ringeling, Hildtraut Seefeld-Iken und Lore Tietz.

Vor 60 Jahren wurden konfirmiert: Gisela Aufderheide, Margarete Baumann, Werner Dierßen, Dieter Iverssen, Hella Kahlenberg, Helga Kuhn, Manfred Siemer, Hermann Theesfeld, Friedrich Wappler, Wiltrud Wilkening und Irmgard Wolf.

Vor 50 Jahren wurden konfirmiert: Peter Anders, Regina Bruns, Thomas Fink, Heino Geerken, Ulrich Hauenschild, Helga Meyer, Rita Müller, Uwe Ruge und Meike Wollering.