Wassersportler feiern auch im Regen

Der Wassersportverein Wildeshausen besteht seit 50 Jahren. Das wurde am Sonntag groß gefeiert, auch wenn das Wetter nicht so ganz mitspielen wollte.

Wildeshausen – Gleich zu Beginn der Feier zum 50-jährigen Bestehen befand sich der Wassersportverein Wildeshausen (WSW) in seinem Element: Erst nieselte es nur, aber dann regnete es so stark, dass auch der eigens vor dem Bootshaus an der Hunte aufgespannte, sehr große Veranstaltungsschirm keinen hinreichenden Schutz bot. Dementsprechend verlegten die rund 80 Mitglieder und Gäste sowie das Blasorchester Wildeshausen den Tag der offenen Tür kurzerhand erst einmal in das Bootshaus. Das feiert übrigens auch eine Art „Jubiläum“, denn es wurde vor 40 Jahren eingeweiht.

Inmitten von „Schwalbe“, „Milan“ und „Turbotomate“, so nur einige Namen der Boote, spielte das Blasorchester dann ungerührt weiter. In den Pausen unterhielten sich die Gäste und Vereinsmitglieder, man machte eben das Beste draus. Am Ende des Tages zog Kassenwartin Sylvia Nappe ein zufriedenes Fazit.

Erster 1. Vorsitzender Hans-Paul Haferkamp auch dabei

Unter den Anwesenden war auch der erste 1. Vorsitzende, nämlich Hans-Paul Haferkamp, der vom aktuellen 1. Vorsitzenden, Jochen Kranz, freudig begrüßt wurde. Kranz leitet zusammen mit seinem „Vize“ Stefan Wagner seit zwölf Jahren die Geschicke des am 23. August 1973 gegründeten Vereins. Damals waren es 28 Mitglieder, die den Ruderclub im Lokal „Wappenklause“ an der Schillerstraße aus der Taufe hoben.

Inzwischen ist der WSW auf knapp 190 Mitglieder gewachsen, und in den vergangenen 50 Jahren hat sich einiges getan. Zum Beispiel stand der eigenhändig errichtete erste Bootsschuppen auf der anderen Seite der Hunte, gegenüber von Kolloges Brennerei. „Durch Wanderfahrten ist der Verein in der Region bekannt geworden“, erinnerte Kranz an längere Touren auf Hamme, Weser und Aller, aber auch an Fahrten auf Flüssen im europäischen Ausland – oft mit Organisator Haferkamp. „Noch heute schwärmen die Teilnehmer davon“, sagte Kranz.

In den Anfangsjahren war der Verein noch knapp bei Kasse, musste sich ausrangierte Boote besorgen. Aber schon 1976 war die Kanu-Abteilung gegründet worden, sodass sich das Profil des WSW erweiterte. Mittlerweile ist der Verein fest etabliert, leidet allerdings wie viele andere etwas unter Nachwuchssorgen. Und inzwischen hat sich der Fokus auch verschoben. Wettkämpfe stehen nicht mehr im Zentrum, stattdessen der Breitensport und längere Fahrten.

Im Anschluss an die Reden, außer dem Vorsitzenden waren auch die stellvertretende Bürgermeisterin Majken Hjortskov und Vertreter der übergeordneten Sportverbände dabei, standen noch diverse Vorführungen im Rudern und Kanu-Freestyle auf der Hunte an. Letzteres präsentierte mit Reimar Staufenberg ein Fachmann. Er trainiert die Nationalmannschaft und bereitet sich auf die Weltmeisterschaft in den USA vor, die im Oktober beginnt. Die werden sicherlich auch die WSW-Mitglieder aufmerksam verfolgen.