Johanneum-Verwaltungsdirektor Hubert Bartelt ist zuversichtlich: „Gestärkt aus der Reform gehen“

Von: Dierk Rohdenburg

Wird deutlich erweitert: das Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen. © dr

Wie groß sind die Zukunftschancen des Krankenhauses Johanneum in Wildeshausen? Verwaltungsdirektor Hubert Bartelt ist sehr zuversichtlich, mahnt aber Hilfen an.

Wildeshausen – Die Verhandlungen von Bund und Ländern in Berlin über eine Krankenhausreform werden in Wildeshausen genau beobachtet. Es geht bei der Neuordnung der Finanzierung der Kliniken auch um die wirtschaftliche Grundlage für das Krankenhaus Johannum in der Kreisstadt. Im Gegensatz zu kommunalen Kliniken, deren Defizite vom Steuerzahler ausgeglichen werden, ist das Johanneum ein frei gemeinnütziges Haus, das die Verluste selbst tragen muss.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir am Ende des Reformprozesses gestärkt in die Zukunft gehen“, betonte Johanneum-Verwaltungsdirektor Hubert Bartelt am Dienstag. Allerdings müsse man nach der Aufstellung eines Eckpunktepapiers in Berlin die genaue Finanzierung der Krankenhäuser abwarten. Es nütze beispielsweise nichts, wenn die Fallpauschalen pro Patient durch eine andere Finanzierung ersetzt würde. Die machten zwar 60 Prozent der Finanzierung aus. „Aber was machen wir mit den anderen 40 Prozent?“, fragt Bartelt, der es zudem „höchst bedenklich“ findet, dass die aktuelle Finanznot der Krankenhäuser von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht berücksichtigt wird. „Es fehlt unter anderem ein Inflationsausgleich“, so der Wildeshauser Verwaltungsdirektor, der auf eine Mitteilung der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft verweist.

Dort heißt es von Verbandsdirektor Helge Engelke: „Angesichts der vielfältigen Probleme und massiven wirtschaftlichen Schieflage der Krankenhäuser ist eine Reform unbestritten notwendig. Diese setzt jedoch zwingend eine solide Ausgangsbasis voraus. Die aufgelaufenen Defizite müssen in einem Vorschaltgesetz aufgefangen werden. Eine nur unverbindliche Prüfung finanzieller Hilfen reicht nicht aus. Die Krankenhäuser benötigen jetzt Planungssicherheit. Außerdem muss Klarheit über die Finanzierung der Investitionen in erforderliche Strukturmaßnahmen herrschen.“

„Wir haben einen sicheren Standort“

„Wir brauchen den Ausgleich, bis die Reform wirkt“, erläutert auch Bartelt. Andernfalls würden einige Kliniken sterben, bevor die neue Finanzierung steht.

„Wir haben einen sicheren Standort“, begegnet der Verwaltungsdirektor aber Befürchtungen, dass das Wildeshauser Krankenhaus als einzige Klinik im Landkreis gefährdet sein könnte. Man sei gut aufgestellt und habe eine nachhaltige Entwicklung eingeleitet. Wie berichtet, investiert das Krankenhaus Johanneum 38,7 Millionen in die Modernisierung und Erweiterung an der Feldstraße. Vom Land erhält das Krankenhaus 29,5 Millionen Euro. „Wir erleben den Rückenwind aus Hannover“, betont Bartelt. Deshalb freue er sich auch darüber, dass im Rahmen der Festveranstaltung am 25. August zum 150-jährigen Bestehen des Johanneums der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi die Hauptrede halten werde. Dort, so Bartelt, werde die Entwicklung des eigenen Hauses sowie der Krankenhauslandschaft in Niedersachsen sicherlich ein bestimmendes Thema sein.