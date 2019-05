Johanneum hofft auf Finanzspritzen von Stadt und Landkreis

Die Stiftung Johanneum will das Krankenhaus in Wildeshausen ausbauen.

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die Stiftung Johanneum hofft auf finanzielle Unterstützung durch den Landkreis Oldenburg und die Stadt Wildeshausen für den Neubau der Intensivpflege und die Umstrukturierung der OP-Abteilung im Krankenhaus.

Die Baumaßnahmen sollen zusammen rund 27,5 Millionen Euro kosten. Auch auf Gelder vom Land ist die Stiftung aus. Das Sozialministerium in Hannover könnte noch in diesem Sommer eine Entscheidung über eine Aufnahme in das Krankenhausinvestitionsprogramm 2019 herbeiführen. Der Krankenhaus-Planungsausschuss hatte bereits im November vergangenen Jahres zugestimmt.

Bei der Kreisverwaltung ist die Stiftung mit ihrem Ansinnen auf offene Ohren gestoßen. In der Vorlage für die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am Dienstag, 14. Mai, ab 17 Uhr im Krankenhaus Johanneum schlägt die Verwaltung folgenden Beschluss vor: „Der Landkreis Oldenburg ist dem Grunde nach bereit, die Stiftung Johanneum bei der geplanten Neubaumaßnahme finanziell zu unterstützen.“ Bedingung wäre allerdings, dass sich auch das Land beteiligt. Wie viel Geld genau aus dem Kreis-Etat zur Verfügung stehen soll, müsse jedoch noch gesondert entschieden werden, sobald eine verbindliche Planung vorliegt.

Details-Bekanntgabe in Ausschusssitzung

Die Stiftung hat sich ihrerseits in einem Gespräch mit der Kreisverwaltung bereit erklärt, ihre Pläne im Rahmen der Sitzung ausführlich vorzustellen. Bis dahin will man sich nicht zu Details äußern. Für Hubert Bartelt, Verwaltungsdirektor des Krankenhauses Johanneum, ist aber klar, „dass zusätzlich zu einer sich abzeichnenden Investitionsförderung durch das Land Niedersachsen eine erhebliche Eigenbeteiligung auf die Stiftung Johanneum zukommen wird“, wie es in einem Schreiben an den Kreis heißt. Bei der Stiftung hofft man, vor einer Entscheidung des Landes Klarheit über das finanzielle Engagement des Kreises und Wildeshausens zu haben.

Ersterer könnte zügig eine Entscheidung fällen. Bis die Stadt so weit ist, wird es etwas länger dauern. Das Thema werde in einer der nächsten Fachausschusssitzungen beraten, informierte Sprecher Hans Ufferfilge. Ob ein Termin vor der Sommerpause möglich ist, sei noch offen. Der Rat müsse sich grundsätzlich mit dem Ansinnen der Stiftung befassen.