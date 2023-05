Feuerwehr rückt zum Pflegezentrum am Johanneum aus

Von: Dierk Rohdenburg

Die Feuerwehr vor dem Johanneum in Wildeshausen. © dr

Wildeshausen – Die Feuerwehr Wildeshausen wurde am Donnerstag um 11.05 Uhr zum Pflegezentrum des Krankenhauses Johanneum alarmiert, weil dort eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.

Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass in einer Wohnung Essen auf dem Herd angebrannt war. Durch die Rauchentwicklung hatte der Brandmelder ausgelöst. Die Kameraden unter schwerem Atemschutz konnten den Topf entfernen und belüfteten im Anschluss die Wohnung.

Es sind keine Schäden entstanden, Personen waren nicht gefährdet.

Polizeimeldungen aus dem Landkreis:

Ein grauer Ford Focus wurde am Mittwoch zwischen 17.30 und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Harpstedter Straße in Wildeshausen an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher ist offenbar geflüchtet, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Wer einen Zusammenstoß beobachtet hat und Hinweise geben kann, sollte sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen melden.

Anhänger und Auto beschädigt

Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende mehrere Anhänger und ein Auto auf einem Firmengelände in Ganderkesee beschädigt und dabei hohen Sachschaden verursacht. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, an. Laut Einsatzbericht begaben sich die Täter auf das Grundstück des Reifenhandels an der Adelheider Straße und zerkratzten dort den abgestellten Wagen. An dem Fahrzeug sowie sechs Anhängern zerstachen sie zudem die Reifen. Die Beamten beziffern die Schadenssumme auf insgesamt 8.000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 entgegen.

Reh auf A 29, Anhänger kippt



Drei Stunden lang ist am frühen Donnerstagmorgen die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Oldenburg zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg wegen eines Unfalles gesperrt worden. Laut Einsatzbericht der Polizei war dort ein 35-jähriger Ammerländer gegen 3.10 Uhr mit seinem Lastzug einem Reh ausgewichen. Dabei kam das Gespann erst nach rechts von der Fahrbahn ab und dann ins Schleudern – der Anhänger kippte auf die Seite. Die Strecke war danach bis 6.15 Uhr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es jedoch nicht gekommen, so die Beamten. Die Schadenshöhe wird mit rund 10.000 Euro angegeben.