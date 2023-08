Ein Könner am Klavier

Von: Ove Bornholt

Am Klavier: Johannes Cernota präsentierte Stücke von Erik Satie (1866 bis 1925) und Eigenkompositionen. © Bornholt

„Gartenkulturmusikfestival“: Johannes Cernota spielte vor mehr als 200 Zuhörern in Heinefelde und bewies sein Können.

Heinefelde – Wer klassische Musik mag, der war am Sonntagnachmittag in Heinefelde genau richtig. Die beschauliche Bauerschaft in der Wildeshauser Landgemeinde war Spielplatz eines Konzerts des Sandkruger Pianisten Johannes Cernota. Mehr als 200 Zuhörer verfolgten seinen Auftritt im Rahmen des „Gartenkulturmusikfestivals“, bei dem in der ganzen Region Veranstaltungen geplant sind. 220 Stühle und ein paar Bänke reichten gerade mal, um allen Zuschauern eine Sitzgelegenheit zu bieten. Manche nahmen sogar – mit Kissen als Unterlage – auf Steinen Platz.

„Wir freuen uns riesig, dass Sie trotz der schwierigen Wetterprognosen so zahlreich erschienen sind“, begrüßte Birte Hogeback vom Stadtmarketing die Gäste. Diese hatten sich um und in der 250 Jahre alten Scheune neben der Heinefelder Wassermühle positioniert. Eigentlich sollte das Konzert komplett draußen stattfinden, aber wegen des verregneten Sommers platzierten die Veranstalter den Pianisten und einen kleinen Teil der Gäste unter dem Dach der Scheune. Da diese offene Wände hat und wegen der zahlreichen Boxen war die Akustik exzellent.

Zweites Konzert in Heinefelde

Das Gleiche lässt sich über Cernota sagen. Der Pianist sei ein „Könner“, stellte ihn Antonius Wahlmeyer-Schomburg vor, der gemeinsam mit seiner Frau zum zweiten Mal ein Konzert bei der Wassermühle ermöglichte. Und der Sandkruger wurde den warmen Worten gerecht. Statt sich groß anzukündigen, ließ er Musik sprechen. Und zwar die Eigenkomposition „Einer rennt immer“. Fast schon hektisch spielte der Könner – zumindest im Vergleich zum folgenden Werk: „Five o’clock“. Entspannt und nachdenklich trug der Sandkruger diese Einladung zum Fünf-Uhr-Tee vor. „Dafür ist es eigentlich noch ein bisschen früh“, bekannte er mit einem Blick auf die Uhr. Aber das machte gar nichts. Das Publikum lauschte gebannt.

Dann kamen Stücke eines anderen Komponisten an die Reihe, nämlich die des Franzosen Erik Satie (1866 bis 1925). Mit diesem hat sich Cernota eingehend beschäftigt. Ein Mann, der für viele Skandale sorgte und wohl auch einen recht exzentrischen Lebensstil pflegte.

Eines seiner Stücke ist „Möblierungsmusik“. Cernota berichtete, der Franzose habe sich gefragt: „Warum sollen nur Möbel ein Zimmer schmücken? Warum nicht auch Klänge?“ Flugs präsentierte der Sandkruger, wie sich der Franzose die musikalische Einrichtung eines Raums vorstellte. Interessant dabei: Satie hat nicht nur Noten, sondern auch Anweisungen im Stück hinterlassen. Zum Beispiel: „Sei nicht so stolz.“ Entsprechend demütig, aber gekonnt trug Cernota das Werk vor.

